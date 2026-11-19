La Justicia de Formosa dictó el procesamiento sin prisión preventiva del diputado nacional de La Libertad Avanza y exintendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, en una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con una operación sobre tierras fiscales del oeste provincial. La resolución le atribuye tres hechos de estafa, además de otros delitos relacionados con el ejercicio de la función pública. También ordenó un embargo sobre sus bienes por hasta 6 millones de pesos.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 4 de Formosa, mediante una resolución fechada el 30 de octubre de 2026, correspondiente al expediente 1479/26. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, por lo que el legislador continuará en libertad mientras avanza la investigación judicial.

Según la resolución, Basualdo fue procesado en calidad de autor por tres hechos de estafa, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Como parte de las medidas dispuestas, el magistrado estableció un embargo de hasta $6 millones sobre sus bienes.

La investigación por las tierras fiscales

El expediente tiene como eje una operación vinculada con tierras fiscales ubicadas en el oeste formoseño. Entre los elementos incorporados a la causa figura la denuncia de Paula Inés Paganti, quien aseguró haber entregado 40.000 dólares con el objetivo de concretar esa operación.

Sin embargo, en la misma resolución, el juez dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Paganti por los tres hechos de estafa que se le atribuían. Además, dejó pendiente de resolución el pedido de la Fiscalía para convocarla a declarar como testigo, una vez que su sobreseimiento quede firme.

En el caso de Basualdo, la Justicia consideró que existen elementos para avanzar con el procesamiento tanto por las presuntas estafas como por delitos vinculados con el desempeño de funciones públicas y el manejo de la administración estatal.

De todos modos, el fallo también estableció la falta de mérito respecto de otras imputaciones que formaban parte de la investigación. Entre ellas se encuentran tráfico de influencias, administración fraudulenta, exacciones ilegales, falsedad ideológica, utilización de documento falso, defraudación mediante abuso de firma en blanco y coacción.

Estas acusaciones no fueron resueltas mediante un procesamiento y deberán continuar bajo análisis durante la etapa de instrucción, en la que se buscará determinar si existen elementos suficientes para definir eventuales responsabilidades penales.

Otros funcionarios procesados en la causa

La resolución judicial también alcanzó a otras dos personas involucradas en el expediente. Miguel Hugo Guaymasí fue procesado sin prisión preventiva como partícipe secundario de estafa. En su caso, el magistrado ordenó un embargo sobre sus bienes por hasta $1 millón.

Por su parte, Luis Antonio González fue procesado como autor de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El embargo dispuesto sobre sus bienes alcanza los $2 millones.

De esta manera, la causa avanza sobre presuntas irregularidades relacionadas con la operación de tierras fiscales y la actuación de funcionarios públicos en Formosa. El procesamiento de Basualdo constituye un nuevo avance judicial en el expediente, aunque no representa una condena ni determina su culpabilidad.

Mientras tanto, la investigación continuará para analizar las imputaciones que permanecen abiertas, profundizar las pruebas incorporadas y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a cada uno de los involucrados.