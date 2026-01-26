China advierte a sus ciudadanos contra las visitas a Japón durante la fiesta anual más larga

Aviones de China Eastern Airlines estacionados en el Aeropuerto Internacional de Pudong en Shanghái, China

China ‍advirtió el lunes a sus ciudadanos de que no viajaran a Japón durante el Año Nuevo Lunar, su festividad más larga, mientras ‍el enfado de Pekín por ⁠un comentario que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hizo a principios de noviembre sobre Taiwán, gobernado democráticamente, no daba señales de remitir.

Señalando "un aumento de los delitos dirigidos contra ciudadanos chinos" y los terremotos, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que sus ciudadanos "se enfrentan a graves amenazas de seguridad en Japón", según un comunicado que hizo público.

Pekín ha lanzado advertencias similares tras el comentario de Takaichi en noviembre, en el que sugería que un hipotético ataque ‌chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de ⁠Tokio.

El comentario enfureció a Pekín, que ha ⁠respondido con restricciones a las exportaciones, cancelaciones de vuelos y vitriólicos comentarios en los medios de comunicación estatales. Su Ministerio de Defensa advirtió a Tokio de ‍una "aplastante" derrota militar si utilizaba la fuerza para intervenir sobre Taiwán.

Las principales aerolíneas chinas, como Air China , China Eastern y ⁠China Southern Airlines , ampliaron el lunes ‌hasta el 24 de octubre su política de cambios y cancelaciones gratuitos para los vuelos relacionados con Japón. Las aerolíneas anunciaron por primera vez estas políticas en noviembre, a raíz del comentario de Takaichi, y el mes pasado las prorrogaron hasta marzo.

El número de turistas chinos en Japón ‌cayó un ‌45% en diciembre, pero el número total de turistas a Japón alcanzó un récord, según informó la semana pasada el ministro de Turismo japonés.

Aunque Takaichi no se ha retractado de su comentario de noviembre, lo ha matizado reafirmando la postura de Japón respecto ​a la "política de Una Sola China". También ha afirmado que la caracterización china de sus comentarios no se ajusta a los hechos.

En una rueda de prensa celebrada el 19 de enero para anunciar unas elecciones anticipadas, Takaichi observó que: "China ha realizado maniobras militares en torno a Taiwán, y cada vez se utiliza más la coerción económica mediante el control de materiales clave de la cadena de ‍suministro". Añadió que: "El entorno de seguridad internacional es cada vez más severo".

Al tiempo que advierte a sus ciudadanos de que eviten viajar a Japón, Pekín se ha mostrado optimista ante el "boom turístico" con otro de sus vecinos del este asiático, Corea del Sur, ya que trata de estrechar lazos con Seúl ​tras la ruptura con Tokio.

Gracias a las políticas de exención de visados, ha aumentado el número de turistas surcoreanos en China y de visitantes chinos en Corea ​del Sur.

"Este auge del turismo bidireccional es un microcosmos de los crecientes intercambios económicos y la cooperación entre China y Corea del Sur", ⁠dijo el diario amarillo Global Times en un editorial publicado el domingo.

Con información de Reuters