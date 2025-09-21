El Papa León denuncia el "exilio forzoso" de los civiles de Gaza

El Papa León se pronunció el domingo contra el desplazamiento forzoso de civiles de Gaza mientras Israel intensificaba su campaña de demoliciones militares en la principal ciudad del enclave palestino.

"Junto con los pastores de las iglesias de Tierra Santa, repito que no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzoso y la venganza", dijo el Papa durante su oración semanal del Ángelus.

Tierra Santa abarca partes del actual Israel, los territorios palestinos ocupados, Jordania y Egipto, que son sagradas para el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El papel de León en la defensa de la paz en Gaza se ha hecho más evidente desde que Israel atacó la única iglesia católica del territorio en julio.

"Los pueblos necesitan la paz. Quienes los aman de verdad trabajan por la paz", añadió el primer Papa procedente de Estados Unidos.

(Reportaje de Giselda Vagnoni; Edición de Andrew Cawthorne, Editado en español por Juana Casas)