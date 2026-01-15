Las aerolíneas siguen evitando Irán e Irak pese a la reapertura del espacio aéreo

Espacio aéreo vacío sobre Irán, durante un cierre temporal del espacio aéreo del país en medio de preocupaciones sobre una posible acción militar entre EEUU e Irán

Compañías aéreas europeas como Wizz Air , Lufthansa y British Airways esquivaron el jueves el ‍espacio aéreo iraquí e ⁠iraní, según las páginas web de seguimiento de vuelos, optando en su lugar por rutas sobre Afganistán y Asia central en un esfuerzo por mitigar los riesgos asociados a la actual agitación geopolítica en Irán y Oriente Próximo.

Irán cerró su espacio aéreo y lo reabrió después de casi ‌cinco horas el miércoles, en medio de ⁠la preocupación por una ⁠posible acción militar entre Estados Unidos e Irán, que obligó a las compañías aéreas a cancelar, desviar ‍o retrasar vuelos. A pesar de la reapertura del espacio aéreo, muchas ⁠aerolíneas, entre ellas Singapore Airlines y ‌TUI , siguieron utilizando rutas alternativas, según FlightRadar24.

En los dos últimos años, muchas aerolíneas occidentales han cambiado sus rutas en Oriente Próximo, y muchas de ellas sobrevuelan Afganistán con más frecuencia ‌a ‌pesar del actual régimen talibán, en un esfuerzo por evitar otras zonas de conflicto más turbulentas.

El miércoles, Alemania emitió una nueva directiva en la que advertía a ​las aerolíneas del país de que no entraran en el espacio aéreo iraní, poco después de que Lufthansa reajustara sus operaciones de vuelo por Oriente Próximo en medio de la escalada de tensiones en la región.

"Evitamos los espacios aéreos iraquí e iraní, por ‍lo que algunos vuelos con destino oeste procedentes de los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi tendrán que hacer escalas (de repostaje y cambio de tripulación) en Lárnaca (Chipre) o Tesalónica (Grecia)", declaró el jueves un ​portavoz de Wizz Air.

Compañías como Ryanair han trasladado algunas de sus rutas fuera de Oriente Próximo en los ​últimos meses para evitar la agitación que rodea a Israel, Irán y otros países. Otras, ⁠como Air France , evitan desde hace tiempo el espacio aéreo iraní.

Con información de Reuters