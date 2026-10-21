Con una inversión de $12.800 millones, Formosa avanza con el proyecto de producción de radiofármacos

El Proyecto Ciclotrón y Radiofarmacia del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) de Formosa avanza hacia su puesta en funcionamiento. Con una inversión de $12.800 millones financiada por los recursos del Tesoro Provincial, la iniciativa pondrá en funcionamiento el Laboratorio de Producción de Radiofármacos para fortalecer la capacidad de diagnóstico de la provincia y reducir la dependencia de radiofármacos provenientes de otros centros del país.

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Profesionales de la institución viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para completar las instancias de capacitación especializada para desempeñarse en instalaciones radiactivas. El ingeniero Gabriel Martínez, el técnico Matías Álvarez y la técnica Solange Cantero participaron de una formación dictada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que incluyó también una instancia presencial en el Centro Atómico Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Centro de Medicina Nuclear destacaron que la preparación del personal es una parte fundamental del proceso de habilitación para trabajar en instalaciones radiactivas Clase I, en el marco del desarrollo del proyecto.

Producción local de radiofármacos

El ingeniero Gabriel Martínez explicó que el ciclotrón es un acelerador circular de partículas que utiliza campos eléctricos y magnéticos para impactar sobre un material y generar radiofármacos. Estos insumos se utilizan en estudios de diagnóstico por imágenes, como el PET-CT que funciona en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa.

El profesional remarcó que estos compuestos tienen una vida útil limitada. “El radiofármaco, una vez que se produce, después de las ocho horas ya no sirve. Entonces, es ahí donde aparece la importancia de la cercanía de un ciclotrón”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

En ese sentido, sostuvo que contar con producción propia permitirá reducir la dependencia de proveedores externos y ofrecer ventajas económicas y sanitarias. También destacó la importancia estratégica del proyecto para la región, dado que, de acuerdo con sus declaraciones, los equipos más cercanos se encuentran en Córdoba y Buenos Aires, mientras que Paraguay no dispone actualmente de un ciclotrón operativo.

Martínez afirmó que el equipo se encuentra en la etapa final previa al inicio de la producción. Además, consideró que su puesta en marcha permitirá atraer profesionales del ámbito de la salud e impulsar el desarrollo científico y tecnológico de Formosa.

La iniciativa apunta así a ampliar la disponibilidad de radiofármacos, fortalecer los servicios de medicina nuclear y consolidar al centro formoseño como una referencia regional en diagnóstico especializado.