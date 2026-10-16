Formosa optimiza el sistema público de vacunación con un registro digital en tiempo real: los detalles

El sistema público de salud de Formosa incorporó mejoras a su registro provincial de vacunas para agilizar el seguimiento de las dosis aplicadas y fortalecer la planificación sanitaria. La actualización de la aplicación móvil DH permite que los equipos de vacunación registren cada inmunización en tiempo real desde el lugar donde se administra, con el objetivo de mejorar la disponibilidad y precisión de la información.

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La iniciativa fue presentada durante una jornada de capacitación organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, con la participación de autoridades y trabajadores de las áreas de inmunizaciones, centros de salud y hospitales de los distritos sanitarios VIII, IX, X y XI de la ciudad capital.

En diálogo con medios locales, el subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, explicó que el encuentro estuvo centrado en las mejoras de la herramienta digital utilizada por los profesionales sanitarios. Según detalló, la aplicación permite a cada vacunador "registrar de forma inmediata cada dosis administrada a la población desde sus dispositivos móviles y en el lugar preciso donde se encuentra realizando la aplicación de cada vacuna".

Información sanitaria para planificar la vacunación

La actualización apunta a mejorar el registro de las inmunizaciones y facilitar el trabajo cotidiano de los equipos de salud. Cañete sostuvo que la herramienta "busca seguir aportándole mayor agilidad y precisión al sistema de información sanitaria que tenemos en Formosa".

Durante la jornada, las autoridades también analizaron las coberturas de vacunación alcanzadas en los distritos participantes. A partir de esa evaluación, avanzaron en la definición de nuevas acciones para incrementar los porcentajes de población inmunizada en cada efector sanitario.

La disponibilidad de datos actualizados permite contar con información para evaluar el alcance de las campañas y organizar futuras intervenciones. En ese sentido, Cañete destacó la importancia de incorporar recursos tecnológicos que acompañen las tareas de los vacunadores y contribuyan a la toma de decisiones.

El funcionario señaló que estas herramientas permiten "optimizar la organización de las tareas y aporten información actualizada para futuras toma de decisiones y para la planificación de más estrategias sanitarias vinculadas a la inmunización a través de las vacunas".

La capacitación llegará a los equipos del interior

El Ministerio de Desarrollo Humano prevé extender la formación sobre las actualizaciones del sistema a los equipos de vacunación de los distritos sanitarios del interior provincial. La capacitación se replicará durante esta semana mediante la plataforma Zoom, con el propósito de ampliar el conocimiento de las nuevas funciones y favorecer su utilización en todo el territorio formoseño.

La actividad fue coordinada por las subsecretarías de Coordinación y Control, de Medicina Sanitaria y de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primero y Segundo Nivel, junto con las áreas de establecimientos asistenciales, Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales e Inmunizaciones.

Con estas actualizaciones, el sistema sanitario provincial busca fortalecer el registro de las vacunas aplicadas, mejorar el seguimiento de las coberturas y disponer de información más precisa para organizar las estrategias de prevención e inmunización.