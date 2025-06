Los ucranianos lidian con la espera de saber si sus seres queridos están entre los cuerpos devueltos

Volodímir Umanets, de 69 años, padre del militar ucraniano Sergi, de 49 años, que fue declarado desaparecido en combate en la región de Dnipropetrovsk, habla durante una entrevista con Reuters, en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Bucha, región de Kiev, Ucrania

Volodímir Umanets, guardia de seguridad de 69 años, espera que su hijo esté entre los prisioneros de guerra ucranianos que Rusia está entregando ahora, pero sabe que podría formar parte de un regreso más sombrío: los restos repatriados de soldados muertos.

No saber en qué grupo estará su hijo, Sergi, es un tormento. "Me dicen que espere. ¿Qué otra cosa me queda por hacer?", dice Umanets, mientras se le llenan los ojos de lágrimas.

Esta semana, Rusia y Ucrania empezaron a aplicar el acuerdo alcanzado en las conversaciones de paz del 2 de junio en Estambul para entregar 1.000 prisioneros de guerra cada una, y también un gran número de restos humanos.

Junto a las alegres escenas de soldados que regresan a casa y abrazan a sus seres queridos, se han visto macabras imágenes de hombres vestidos con trajes protectores para manejar materiales peligrosos que trasladan bolsas con cadáveres desde camiones frigoríficos.

Rusia ha declarado que tiene previsto entregar los restos de unos 6.000 soldados ucranianos en esta fase del intercambio. En lo que va de semana, Rusia ha transferido 1.212 restos mortales, mientras que Ucrania ha entregado los cuerpos de 27 soldados rusos.

El hijo de Volodímir Umanets, Sergi, de 49 años, sirvió en el ejército cuando era más joven y se presentó voluntario para reincorporarse poco después de la invasión total de febrero de 2022. Estaba sirviendo en el ejército ucraniano en el sureste de Ucrania cuando desapareció en combate en diciembre de 2023.

Su padre, que trabaja como guardia de seguridad en el ayuntamiento de Bucha, a las afueras de Kiev, dijo que aún espera que Sergi esté vivo y que haya sido capturado por el bando ruso.

No obstante, admitía la posibilidad de que su hijo haya muerto. Dio a las autoridades una muestra de su ADN para que, si se recuperan los restos de Sergi, pueda ser identificado.

"Quiero saber al menos algo, obtener al menos alguna información", dijo.

"Hace poco leí en el periódico que habían declarado desaparecido a un joven. Y durante el intercambio de cadáveres se identificó su ADN. Hoy ha sido enterrado. Ojalá supiera al menos esto."

Cada bando ha ido entregando restos de soldados periódicamente a lo largo del conflicto, pero el intercambio que se está llevando a cabo ahora es de una escala sin precedentes.

UN PROCESO LABORIOSO

Para Ucrania, la repatriación de los restos supone el inicio de un largo y meticuloso proceso para identificar quiénes son, cómo murieron y notificarlo a sus familias.

En el mejor de los casos, los cuerpos se devuelven con algunos documentos que ayuden a su identificación, explica Dmitro Hapchenko, un responsable del ayuntamiento de Bucha que ha trabajado con restos de personas muertas en la guerra.

Djordje Alempijevic, miembro del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, dijo que las autopsias también permiten a los patólogos buscar pruebas de un crimen de guerra.

Fiscales ucranianos han alegado que algunos soldados ucranianos fueron torturados en cautividad o ejecutados sumariamente y están preparando acciones penales. Rusia ha negado esas acusaciones.

Hapchenko dijo que estaba apoyando a las familias de su zona cuyos seres queridos desaparecieron en los combates.

"Por desgracia, son bastantes", dijo, refiriéndose a la repatriación de soldados caídos que se está llevando a cabo. "Quizá ahora puedan enterrarlos."

(Información adicional de Sergiy Karazy; rdición de Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)