Los intendentes respaldaron a Quintela frente a la denuncia de CAMMESA: los detalles

Intendentes de toda La Rioja expresaron su respaldo al gobernador Ricardo Quintela en el conflicto judicial que enfrenta a la Provincia con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Mediante un pronunciamiento conjunto, defendieron la decisión del Ejecutivo provincial de absorber los costos derivados de los aumentos en el transporte de energía y evitar su traslado a las facturas de los usuarios.

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La controversia se originó a partir de la demanda presentada por CAMMESA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el decreto provincial que dispuso congelar el traslado de esos incrementos a las boletas de los consumidores riojanos. En el documento, los jefes comunales cuestionaron la acción judicial y sostuvieron que "se presenta contra la Provincia, pero a quien ataca es a los usuarios".

El pronunciamiento, titulado "En defensa del federalismo, la Constitución provincial y los derechos de nuestro pueblo", plantea que la decisión de absorber parte de los costos tarifarios se sustenta en la autonomía de La Rioja y busca proteger los ingresos de los hogares, especialmente de los sectores más vulnerables y de la clase media.

Autonomía provincial y defensa de los usuarios

"Si la Provincia resuelve soportar el aumento para cuidar a su gente, ni una empresa ni un funcionario de Buenos Aires tienen derecho a imponerle otra cosa. De eso se trata la autonomía provincial", señalaron las autoridades municipales.

También cuestionaron el pedido de una medida cautelar presentado por CAMMESA para que los aumentos sean incorporados de manera inmediata en las facturas mientras se desarrolla el proceso judicial.

Críticas al ajuste y al modelo energético

En el documento, los intendentes cuestionaron la política económica del Gobierno nacional y plantearon que la búsqueda del equilibrio fiscal se realiza, según su interpretación, en detrimento de los usuarios y en favor de la "rentabilidad del capital especulativo".

Frente a ese escenario, defendieron la intervención del Estado en la regulación del servicio eléctrico y remarcaron que la energía constituye un recurso estratégico para el trabajo, la producción y el desarrollo de la provincia, por lo que no debería quedar sujeta exclusivamente a criterios comerciales.

Los jefes comunales también señalaron que, desde sus responsabilidades territoriales, observan las dificultades que atraviesan vecinos de distintos departamentos para afrontar el pago de los servicios básicos.

Los municipios acompañarán el reclamo provincial

Hacia el final del pronunciamiento, las autoridades municipales manifestaron que acompañarán las instancias legales e institucionales que impulse el Gobierno riojano. Además, advirtieron sobre el precedente que podría establecer la resolución del conflicto para otras provincias que busquen implementar medidas de protección para sus usuarios.

Finalmente, convocaron a trabajadores, jubilados, comerciantes y productores de los distintos departamentos a sumarse al reclamo en defensa de los recursos y la autonomía de La Rioja.