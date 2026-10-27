Insfrán recordó a Néstor Kirchner a 16 años de su muerte y destacó su legado: "Un transformador de la realidad"

Este martes 27 de octubre, al cumplirse 16 años de la muerte del Néstor Kirchner, el gobernador Gildo Insfrán recordó al expresidente en su papel en la recuperación del país tras la crisis de 2001 y reivindicó su legado político.

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"A 16 años de su partida, recordamos a Néstor Kirchner como un transformador de la realidad del país luego de la crisis del 2001, demostrando que nunca hay que perder la esperanza. Su gran gestión presidencial y su compromiso con una Patria más justa, libre y soberana nos recuerdan que una Argentina mejor es posible", expresó el mandatario provincial a través de su cuenta de X.

La relación política con Gildo Insfrán

Durante su presidencia, Kirchner consolidó una alianza política con el gobernador Gildo Insfrán. Uno de los hitos de ese vínculo fue la firma del Acta de Reparación Histórica para Formosa, un acuerdo orientado a impulsar obras de infraestructura y atender demandas históricas de la provincia.

La relación entre ambos dirigentes se convirtió en uno de los vínculos políticos que acompañaron el proyecto nacional del kirchnerismo, con una agenda centrada en la inversión pública y el desarrollo federal. Kirchner murió el 27 de octubre de 2010 en El Calafate, Santa Cruz, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Néstor Kirchner y la reconstrucción del país

Néstor Carlos Kirchner nació en 1950 y fue presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Antes de llegar a la Casa Rosada, desarrolló su carrera política en Santa Cruz, donde se desempeñó como intendente de Río Gallegos y gobernador durante tres mandatos.

Su presidencia estuvo marcada por las políticas de recuperación económica y social posteriores a la crisis de 2001, la promoción de políticas de derechos humanos, la reestructuración de la deuda externa y el pago anticipado de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras finalizar su mandato, continuó como una de las principales figuras del espacio político que había construido, mientras Cristina Fernández de Kirchner asumía la Presidencia. También se desempeñó como diputado nacional y secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).