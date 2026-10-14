"Con el neoliberalismo la Patria está en peligro": de cara al 17 de Octubre, el PJ formoseño alertó sobre el ajuste de Milei

En la previa del 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista, dirigentes y militantes de distintas agrupaciones políticas participaron este martes 13 de un encuentro en la Jurisdicción Cinco de Formosa, bajo el lema “Todos unidos triunfaremos”. Durante la actividad, la diputada nacional Graciela Parola cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, reivindicó la gestión provincial y advirtió sobre el impacto del ajuste en los recursos destinados a las provincias.

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La legisladora, quien también preside el Congreso Provincial del Partido Justicialista, sostuvo que la fecha tiene un significado que trasciende al movimiento peronista. “El 17 de octubre es un día carísimo a los sentimientos, no solo al pueblo peronista, sino al pueblo argentino”, expresó.

En su intervención, recordó que aquella jornada de 1945 consolidó el liderazgo de Juan Domingo Perón y tuvo como protagonista al movimiento obrero, que reclamó su liberación en la Plaza de Mayo. “A partir de allí, la historia de la Argentina cambió para bien y para siempre, y eso es lo que reivindicamos”, afirmó.

Parola también trazó un paralelismo entre aquel proceso histórico y la trayectoria política de Formosa. En ese sentido, vinculó las transformaciones de la provincia con la llegada de Gildo Insfrán al Gobierno y llamó a sostener el respaldo al mandatario. “Los formoseños y formoseñas que sabemos la historia y que hemos vivido algo parecido con la llegada de Gildo Insfrán, sabemos que hace 30 años la historia del pueblo formoseño cambió para siempre, y hoy lo único que podemos darle a nuestro Gobernador es lealtad”, señaló.

Críticas al neoliberalismo y al ajuste nacional

Uno de los ejes centrales del discurso fue el rechazo al modelo económico de la administración nacional. Parola advirtió que “siempre que gobierna el neoliberalismo, así como cuando estaban las dictaduras militares, la Patria está en peligro”.

La diputada también se refirió al debate legislativo sobre el Presupuesto nacional y cuestionó las previsiones del proyecto impulsado por el Gobierno de Milei. Según sostuvo, contempla recortes para las provincias, la paralización de la obra pública y la falta de cumplimiento de obligaciones con las cajas previsionales no transferidas.

Además, criticó el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles líquidos, que consideró necesarios para sostener la infraestructura vial nacional.

Parola adelantó que los legisladores del peronismo buscarán introducir cambios durante el tratamiento parlamentario. “Nosotros vamos a tratar de introducir modificaciones que favorezcan al pueblo; si el Gobierno nacional no las acepta, y, bueno, no lo votaremos”, sostuvo.

Entre los reclamos que el peronismo formoseño llevará al Congreso mencionó la restitución de partidas para educación, salud y discapacidad, además de las tarifas diferenciadas. La legisladora planteó que esos recursos son fundamentales para sostener servicios y prestaciones en las provincias.

El encuentro se realizó como parte de las actividades previas al Día de la Lealtad, una de las principales fechas del calendario justicialista. En ese marco, Parola ratificó que los representantes legislativos de Formosa continuarán reclamando medidas que, según sostuvo, permitan defender los intereses provinciales y mantener un Estado presente, con eje en la equidad territorial y la justicia social.