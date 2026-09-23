Infraestructura Day 2026: YPF mostró el avance de obras estratégicas para Vaca Muerta

La vicepresidencia de Infraestructura de YPF realizó el 17 de septiembre la primera edición del Infraestructura Day 2026, una jornada destinada a compartir los avances de los proyectos y capacidades que la compañía desarrolla para acompañar la nueva escala de producción de Vaca Muerta.

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El encuentro buscó mostrar el trabajo del área de Infraestructura y su rol en la articulación de los distintos negocios de la empresa, con el objetivo de aportar al Plan 4x4 y preparar a la compañía para los desafíos de los próximos años.

“Vaca Muerta está entrando en una nueva escala y el desafío es estar preparados para acompañarla. Desde Infraestructura estamos construyendo la capacidad que necesita el Plan 4x4 para producir, transportar, procesar y exportar”, afirmó Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF.

El ejecutivo también destacó la necesidad de avanzar hacia una gestión más eficiente y con capacidad para anticiparse a eventuales dificultades. “Para hacerlo necesitamos una gestión cada vez más eficiente, con mejores prácticas, alertas tempranas y capacidad para anticiparnos a los problemas”, señaló.

Durante la jornada se realizaron exposiciones y se presentaron iniciativas mediante distintos stands. Allí, AESA, Argentina LNG, VMOS e Instalaciones de Superficie - Midstream compartieron avances, desafíos y herramientas de trabajo, con especial énfasis en la incorporación de tecnología para mejorar la gestión y ejecución de proyectos.

Uno de los ejes del encuentro fue la implementación de alertas tempranas, una herramienta destinada a identificar posibles desvíos, coordinar acciones preventivas y facilitar la toma de decisiones.

La tecnología ocupa un lugar central en este proceso debido a la escala y complejidad de los proyectos que YPF prevé desarrollar. Según la compañía, las nuevas herramientas permiten gestionar información, identificar riesgos, optimizar procesos y acelerar la toma de decisiones.

Desde la vicepresidencia de Infraestructura señalaron que el desafío es combinar tecnología, experiencia, talento y seguridad para desarrollar las capacidades necesarias que permitan acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y avanzar en la infraestructura requerida para conectar la producción con los mercados.