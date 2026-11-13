La inflación del NOA fue del 1,7% en octubre: los rubros que más aumentaron según el INDEC

Este jueves 12 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026, revelando que la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 1,7%, por debajo del 2,2% a nivel nacional.

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Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%), Recreación y cultura (2,3%) y Comunicación (2,1%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en octubre fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco (0,5%), Restaurantes y hoteles (0,9%) y Educación (1,1%).

Con respecto al acumulado en la región desde octubre de 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (52,2%), Educación (41,2%), y Transporte (36,6%). Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (10,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (19,2%) y Bienes y servicios varios (29,2%)

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron la Carne Picada Común ($12.240,53) y Aceite de Girasol ($6.929,72). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Harina de Trigo Común ($1.088,94) y Fideos Secos Tipo Guisero ($1.400,39).

Cómo fue la inflación nacional

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,2% en octubre de 2026, y acumuló en el año una variación de 26,3%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.