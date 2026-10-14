La inflación del NOA fue del 1,9% en septiembre: los rubros que más aumentaron según el INDEC

Este 13 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026, revelando que la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 1,9%, igual que el nivel nacional.

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Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Recreación y cultura (3,9%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%) y Educación (2,7%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NOA fueron los de Transporte (0,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%).

Con respecto al acumulado en la región desde septiembre del 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (52,0%), Educación (41,9%) y Transporte (37,7%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (11,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (22,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (23,5%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (4,4%), y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc (2,2%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Carnes y derivados (0,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (0,8%).

Cómo fue la inflación nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, lo que registró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,7% de agosto, con lo cual el acumulado del año alcanzó el 23,6% y la medición interanual se ubicó en el 33,4%. Con este resultado, el índice se mantuvo por encima de la meta del 0% fijada por el presidente Javier Milei a partir de agosto y continuó sin lograr perforar de manera consistente el piso del 2% mensual.

En cuanto a las categorías, los precios estacionales encabezaron las alzas con un 2,9%, impulsados por verduras y legumbres, seguidos por los regulados con un 2,3% debido a las tarifas de servicios públicos y prepagas, mientras que la inflación núcleo se situó en el 1,7%.

En el desglose por rubros, Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (3,1%) y Educación (3%) anotaron los mayores incrementos, frente a Restaurantes y hoteles (1,1%) e Indumentaria (1,4%) en el otro extremo. A nivel regional, Alimentos y bebidas fue la división de mayor incidencia en casi todo el país, salvo en el Gran Buenos Aires, donde impactaron más los gastos de vivienda y energía.