Inflación de agosto: uno por uno, el aumento de los rubros según el INDEC

Este jueves 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026, revelando que la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 1,8%, por encima del 1,7% a nivel nacional.

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Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Restaurantes y hoteles (2,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%), y Bienes y servicios varios (2,3%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el Noa fueron los de Prendas de vestir y calzado (-0,2%), Prendas de vestir y calzado (-0,2%), y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%).

Con respecto al acumulado en la región desde agosto de 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (50,1%), Educación (44,5%), y Transporte (42,0%). Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (11,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (22,6%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (24,0%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (9,9%), Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (2,5%), Aceites, grasas y manteca (2,5%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Carnes y derivados (0,2%), Pan y cereales (1,2%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de agosto fue del 1,7%, lo que significó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto del 2,1% registrado en julio, según los datos difundidos por el INDEC. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 21,3% en los primeros ocho meses del año, con presión principalmente en los servicios regulados y algunos componentes de la inflación núcleo.

Aunque el dato mostró una mejora frente al mes anterior, el IPC todavía no logra consolidarse de manera sostenida por debajo del 2% mensual, un nivel que se mantiene como una barrera difícil de perforar. Además, el registro de agosto quedó por encima de las expectativas oficiales y lejos del objetivo de inflación cero que el presidente Javier Milei había planteado para este período dentro de su programa económico.

De cara a los próximos meses, la evolución del costo de vida continuará siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno. La persistencia de la inflación durante los últimos años estuvo acompañada por una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, mientras que la dinámica de los precios todavía no termina de alinearse con las metas oficiales.

A esto se suma que los precios mayoristas dejaron de funcionar como una señal anticipada clara de una desaceleración sostenida de la inflación general, por lo que la evolución del IPC en los próximos meses seguirá siendo un factor clave para evaluar el rumbo de la política económica.