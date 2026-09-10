Según el INDEC, la inflación del NOA fue del 1,8% en agosto y quedó por encima del promedio nacional

Como cada mes, este 10 de septiembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del Noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 1,8% durante agosto.

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Ese número significó un descenso del 0,2% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,0%), al mismo tiempo que se situó 0,1% por arriba de la media nacional registrada por el organismo, que se ubicó en 1,7%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noroeste argentino fue de un 34,0%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 33,5%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (2,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,4%), y Bienes y servicios varios (2,3%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en el agosto fueron Prendas de vestir y calzado (-0,2%), Prendas de vestir y calzado (-0,2%), y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de agosto cerró en 1,7%, lo que representa una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,1% registrado en julio, según los datos difundidos por el INDEC. Con este resultado, el índice de precios al consumidor acumula un incremento de 21,3% en los primeros ocho meses del año, impulsado principalmente por la presión persistente de los servicios regulados y variaciones dentro de la inflación núcleo.

A pesar de la mejora con respecto al mes previo, el IPC sigue sin consolidarse de manera sostenida por debajo del piso del 2%, habiéndose ubicado este nivel como una barrera difícil de perforar de forma consistente. La cifra de agosto cobra particular relevancia al contrastarse con las proyecciones del Poder Ejecutivo, ya que quedó distante del objetivo de inflación cero que el presidente Javier Milei había fijado para este período dentro del esquema económico.

El escenario para los próximos meses presenta desafíos adicionales para la desaceleración del costo de vida, que en los últimos años se vio perjudicado por la constante inflación y la depreciación de los salarios. Sumado a que la dinámica de precios aún no logra alinearse con las metas oficiales, los precios mayoristas dejaron de ofrecer una señal clara y anticipada de una tendencia bajista sostenida para el índice general.