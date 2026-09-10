Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto de 2026 para no ser considerada pobre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El costo de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 2,6% mensual, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para evitar la indigencia se ubicó en $726.469.

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Mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló una suba de 22,7% y registró un incremento interanual de 38,3%. De esta manera, el ingreso de referencia necesario para que una familia no sea considerada pobre continúa en aumento, incluso en un escenario de desaceleración de la inflación general respecto de los niveles de la primera etapa del programa económico.

¿Cuánto necesitó una familia para no ser indigente en agosto de 2026?

Para determinar la línea de indigencia, el Indec también calculó cuánto necesitó un hogar de esas características para cubrir exclusivamente la Canasta Básica Alimentaria (CBA): $726.469,46. El valor de esta canasta aumentó 2,6% en agosto, acumuló una suba de 23,2% en los primeros ocho meses del año y registró un incremento 39,6% interanual.

La CBA considera los alimentos necesarios para alcanzar determinados requerimientos nutricionales, mientras que la CBT incorpora además bienes y servicios no alimentarios. Por lo tanto, los $1,6 millones establecidos por el Indec no constituyen un presupuesto familiar completo, sino el ingreso de referencia utilizado estadísticamente para determinar la línea de pobreza.

El costo de la canasta

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo contrasta con los ingresos laborales. En septiembre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se fijó en $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. El esquema establecido contempla una evolución del salario mínimo desde $341.000 en enero hasta $406.400 en diciembre.

La distancia entre ambos valores resulta significativa: un salario mínimo representa menos de una cuarta parte de los $1.605.497 que el Indec estimó necesarios para que una familia tipo supere la línea de pobreza. Aun con dos salarios mínimos, que totalizarían $767.600, el ingreso quedaría por debajo del valor de la CBT.

Los gastos fuera de la canasta: alquileres, salud y servicios que encarecen la vida

De todos modos, esta cifra tampoco representa el costo total que puede tener una familia de cuatro integrantes para sostener sus gastos cotidianos. Se trata del ingreso mínimo de referencia definido por la metodología del Indec para establecer si un hogar alcanza a cubrir la CBT.

Por eso, una familia puede ubicarse por encima de la línea de pobreza y, al mismo tiempo, tener dificultades para afrontar gastos como alquiler, cuotas educativas, tratamientos médicos, transporte, mantenimiento de una vivienda, indumentaria, recreación u otros consumos que excedan los parámetros contemplados por la canasta.