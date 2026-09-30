Las cámaras industriales del Norte Grande exigen un plan a Nación de incentivos urgente para evitar el cierre de empresas

Las cámaras industriales del Norte Grande reclamaron al Gobierno nacional un plan de incentivos para evitar nuevos cierres de empresas y sostener la actividad en las economías regionales. Desde La Rioja, la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) advirtió especialmente por la situación del sector textil y planteó la necesidad de establecer políticas diferenciadas para las provincias del norte.

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Las condiciones productivas no son iguales en todo el país, aseguró el presidente de UNIR, Juan Carlos Serrano, y resumió el planteo empresario al señalar que lo que piden básicamente es que "no traten como iguales a desiguales. No es lo mismo tener una fábrica en Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, que en el Norte".

El dirigente explicó a medios locales que las diez provincias que integran el Norte Grande tienen los índices más bajos de industrias por cantidad de habitantes. En ese contexto, destacó el papel de las fábricas dentro de las economías regionales, al considerar que transforman materias primas y generan productos terminados y empleo privado.

Reclamo por las diferencias entre el Norte y el centro del país

Entre las propuestas presentadas ante el Ejecutivo nacional aparece la posibilidad de computar el pago de las contribuciones patronales correspondientes al formulario 931 como pago a cuenta del crédito fiscal. Según explicó Serrano, la iniciativa busca generar incentivos para la facturación en blanco y fortalecer la actividad formal.

También cuestionó la distribución territorial del financiamiento y señaló que las líneas de crédito provenientes del Banco Central suelen concentrarse en el centro del país, lo que, según planteó, perjudica a las empresas radicadas en las provincias del interior.

La industria textil, entre los sectores más afectados

En materia de comercio exterior, Serrano aclaró que las cámaras industriales no plantean un cierre de las importaciones, sino condiciones de competencia que consideren las diferencias existentes entre la producción nacional y los productos importados.

Al referirse particularmente a China, señaló que "cuando el producto sale a la calle, va con un montón de ineficiencias contra el Estado argentino, hasta que se funden las industrias nacionales y después suben el precio". En ese sentido, mencionó que Estados Unidos y la Unión Europea aplican aranceles como herramientas de protección de sus producciones internas.

La situación de La Rioja aparece como uno de los principales puntos de preocupación para el sector. Serrano sostuvo que se nota "una industria muy caída en La Rioja, y el sector textil es uno de los más afectados a nivel nacional".

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que puede tener el cierre de establecimientos industriales en las provincias del norte. "Una industria que cierra en el Norte, difícilmente vuelva a abrir", afirmó.

Críticas al impacto del ajuste sobre el consumo

Serrano reconoció que el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo alcanzar el equilibrio fiscal, pero cuestionó el impacto que, según su evaluación, tiene el programa económico sobre distintos sectores de la actividad: "Es difícil bancar esta política de Milei. Nadie quiere volver para atrás, pero esto no es lo que hace falta. Esta cuestión de bajar a toda costa la inflación, matando el consumo, la construcción y el turismo, es una situación que se ve en números".

En esa línea, comparó el escenario actual con el período de alta inflación previo para advertir que, si bien aquel contexto presentaba severas complicaciones, permitía una actualización de precios más frecuente que hoy resulta inviable ante la fuerte contracción del consumo y de la actividad económica. En ese sentido, el dirigente valoró la predisposición al diálogo del Gobierno riojano para escuchar las demandas del sector.

Ante esta coyuntura, el reclamo del empresariado busca que las políticas del Gobierno nacional contemplen las asimetrías productivas de las distintas regiones y desarrollen herramientas específicas dirigidas al Norte Grande. El objetivo central de la entidad industrial es evitar que el freno de la actividad siga profundizándose y termine desencadenando nuevos cierres de plantas en la provincia y la región.