Desarrollo y producción: La Rioja apuesta a la industria con dos nuevas plantas y crea 150 puestos de trabajo

En el marco del Día de la Industria, el gobernador Ricardo Quintela recorrió las instalaciones de ENOD, una importante empresa textil ubicada en el Parque Industrial de la capital riojana. Durante la visita supervisó el avance de la expansión de la firma, para la cual la La Rioja cedió en comodato dos naves industriales. “Me llevo la satisfacción de que 150 familias van a tener garantizados sus puestos de trabajo”, expresó el mandatario.

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La provincia apuesta a la industria

La primera nave industrial registra un 90% de avance en su montaje y funcionará como hilandería, con una producción proyectada de 200 toneladas mensuales de hilado convencional. Su puesta en marcha definitiva solo depende de la habilitación del suministro eléctrico requerido. Por su parte, la segunda nave alcanza un 15% de desarrollo y estará destinada a complementar otras etapas de la producción textil.

En la misma línea, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, subrayó que esta ampliación se concreta “en un contexto muy complejo”, posicionando a La Rioja con sólidas perspectivas de desarrollo industrial a futuro.

Capacitación y trabajo

Para acompañar la generación de 150 nuevos puestos de trabajo, el Gobierno de La Rioja puso en marcha un programa de capacitación destinado a personas mayores de 18 años sin experiencia previa en el sector textil. La formación contó con una asignación económica para los participantes y buscó brindarles las herramientas técnicas necesarias para incorporarse a la industria.

El proyecto contempla un esquema de incorporación gradual a la planta productiva. En esta primera instancia, 70 personas completaron la capacitación y ya comenzaron a trabajar, mientras que en una segunda etapa se avanzará con la formación y contratación de los 80 operarios restantes.

Estos avances se dan en el marco de la apertura de importaciones que lleva el Gobierno nacional y la consecuente destrucción de la industria local. Alrededor de 3.000 trabajadores del Parque Industrial de la ciudad de La Rioja perdieron sus empleos en los últimos dos años y medio, como consecuencia del cierre de empresas.

Asimismo, la llegada de nuevas inversiones fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector privado y las políticas de promoción industrial impulsadas por el Gobierno provincial, entre ellas la Ley de Fomento Industrial sancionada al comienzo de la gestión de Ricardo Quintela.