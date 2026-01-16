La industria que resiste: FONTEX cerró 2025 con una producción textil local que generó empleo en 16 localidades

El Programa FONTEX cerró el 2025 con resultados que consolidan su impacto social y productivo en la provincia de Formosa. A lo largo del año, esta política pública impulsada por el Gobierno provincial alcanzó la confección de artículos textiles, para fortalecer el empleo local y el desarrollo de una industria con valor agregado en el territorio.

Con más de 353.514 prendas elaboradas, en un escenario nacional marcado por la retracción del sector industrial y la pérdida de puestos de trabajo, FONTEX sostuvo y amplió su capacidad productiva mediante la articulación con 51 cooperativas y consorcios, integrados por 376 trabajadores y trabajadoras distribuidos en 16 localidades formoseñas. Este entramado productivo permite no solo generar empleo genuino, sino también promover la capacitación en oficios textiles y la inclusión laboral en distintos puntos de la provincia.

La producción del programa estuvo destinada principalmente a cubrir la demanda de organismos provinciales, lo que permitió avanzar en un esquema de sustitución de importaciones y optimización del gasto público. Entre los principales productos elaborados durante 2025 se destacan 95.000 guardapolvos escolares y docentes, fundamentales para el inicio del ciclo lectivo, y 192.000 insumos médicos, entre ellos barbijos tricapa y gasas, que fortalecieron el sistema de salud.

Asimismo, se confeccionaron más de 29.000 uniformes policiales, además de ropa hospitalaria, conjuntos deportivos, prendas institucionales, banderas y otros artículos textiles. Esta diversidad de producción refleja la capacidad técnica alcanzada por las unidades productivas que integran el programa y su adaptación a distintas necesidades del Estado.

El Programa FONTEX se consolida así como una herramienta estratégica de desarrollo, que combina producción, empleo y arraigo territorial. A través de esta política, el Estado provincial promueve trabajo digno, impulsa la economía regional y reafirma un modelo de crecimiento con inclusión social.

La presencia de Fontex

El director ejecutivo de Fontex, Néstor Sosa, destacó la importancia de estos convenios para la consolidación de la industria textil en Formosa. “Este tipo de convenios son fundamentales para seguir fortaleciendo la industria textil en Formosa”, afirmó, y agregó: “Gracias a esta articulación entre el sector privado y nuestro programa, no solo generamos empleo formal, sino que también garantizamos productos esenciales para nuestro sistema de salud”.

“La incorporación de tecnología y el crecimiento de empresas como Macatex S.A. confirman que en nuestra provincia el trabajo textil sigue avanzando y consolidándose a pesar de las dificultades que atraviesa el país”, resaltó Sosa.

Mientras la industria textil en otras regiones enfrenta dificultades debido a la apertura indiscriminada de importaciones y la caída en la producción, Formosa continúa fortaleciendo el desarrollo del sector. El Programa Fontex, creado para formalizar y potenciar la mano de obra textil, se posiciona como un pilar clave en la generación de empleo y el abastecimiento del sistema sanitario provincial.