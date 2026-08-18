Ideas que Valen +: La Rioja lanzó un desafío provincial de educación financiera para alumnos de nivel secundario

Con el objetivo de llevar la educación financiera a las aulas y vincularla con problemáticas concretas de la vida cotidiana, la provincia de La Rioja presentó “Ideas que Valen +”, un desafío destinado a estudiantes de 4° año de escuelas secundarias de todo el territorio riojano.

La iniciativa, realizada por el Banco Rioja y el Ministerio de Educación provincial, propone que los propios estudiantes identifiquen problemas financieros reales de sus comunidades y elaboren proyectos que permitan encontrar soluciones con impacto social. La propuesta busca, de esta manera, que los conocimientos vinculados con el manejo del dinero no queden limitados a contenidos teóricos, sino que puedan aplicarse sobre situaciones concretas.

Los cursos participantes deberán trabajar acompañados por sus docentes para detectar una problemática de su entorno y diseñar una propuesta destinada a abordarla. Durante el desarrollo de los proyectos, los equipos tendrán acompañamiento y asistencia técnica virtual por parte de Banco Rioja y del Ministerio de Educación provincial.

Cómo será el desafío

La inscripción es gratuita y deberá ser realizada por un docente en representación del curso a través del formulario disponible en la página oficial del programa. Una vez inscriptos, los estudiantes tendrán tiempo hasta el 20 de septiembre para elaborar y presentar sus proyectos.

La etapa final se realizará el 5 de octubre, en coincidencia con el Día Mundial de la Educación Financiera. En esa jornada, tres estudiantes y un docente de cada curso deberán defender su propuesta ante un jurado integrado local.

El mismo, está integrado por la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el presidente de Banco Rioja, Federico Bazán; la jefa de Gabinete de Asesores del Consejo Federal de Inversiones, Marcela Garavano; y la directora General de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación provincial, Silvina Arellano.

La instancia final buscará poner en discusión las propuestas elaboradas por los estudiantes y su capacidad para abordar problemas concretos desde herramientas vinculadas con la educación financiera.

Qué premios recibirán los ganadores

El desafío contempla premios para los cursos que obtengan los primeros lugares. El curso ganador recibirá buzos de la promoción para todos sus integrantes, mientras que el segundo puesto obtendrá una mochila para cada estudiante.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de agosto de 2026. Luego, los equipos tendrán hasta el 20 de septiembre para presentar sus proyectos. La jornada de cierre y defensa de las propuestas se realizará el 5 de octubre.

De esta manera, “Ideas que Valen +” busca incorporar herramientas de educación financiera en la escuela secundaria a partir de situaciones que forman parte de la realidad cotidiana de los jóvenes y sus comunidades.