Unas recién casadas lamentan el veto a los derechos LGBT en Hong Kong

FOTO DE ARCHIVO. Gloria Tsang, logopeda, de 33 años, y su esposa Jaedyn Yu, propietaria de una escuela de percusión, de 35 años, posan para las fotos durante una entrevista en Hong Kong, China

Jaedyn Yu y Gloria Tsang, lesbianas recién casadas, creen que la reciente decisión de Hong Kong de vetar un proyecto de ley que habría permitido derechos legales limitados para las parejas del mismo sexo demuestra el retraso internacional de la ciudad en materia de derechos humanos.

El proyecto de ley representaba una oportunidad para aplicar lo que habría sido un raro cambio liberal en el panorama jurídico de Hong Kong, en un contexto de represión durante años contra la disidencia y la oposición prodemocrática de la ciudad en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por China.

Yu y Tsang, que llevan juntas unos cinco años, se conocieron gracias a la pasión que comparten por la música: Yu, de 35 años, es baterista, y Tsang, de 33, percusionista vocal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al no poder casarse legalmente en Hong Kong como pareja del mismo sexo, finalmente decidieron hacerlo a través de Zoom con un oficiante estadounidense afincado en Utah, mientras amigos y familiares celebraban junta a ellas su boda en Bali, Indonesia, en mayo de este año.

Creen que la falta de mayores derechos para las personas LGBT en Hong Kong dificulta la capacidad del centro financiero para atraer talento.

"Creo que Hong Kong se enorgullece de ser una ciudad internacional y si miramos alrededor del mundo en cuanto a lo que tienen las ciudades internacionales, no creo que estemos a la altura", dijo Yu.

La pareja se mostró decepcionada, pero no sorprendida, por el hecho de que el Consejo Legislativo de Hong Kong vetara la semana pasada el proyecto de ley que habría concedido derechos legales limitados a las parejas del mismo sexo que hubieran registrado su matrimonio o relación en el extranjero, ya que se había enfrentado a una fuerte oposición por parte de algunos legisladores pro-Pekín.

"Esto no afecta solo a la comunidad LGBT... las personas con valores de igualdad dudarían en venir a Hong Kong porque podrían tener hijos de diferente orientación sexual", dijo Tsang.

Desde que se casaron, Yu y Tsang esperan poder contribuir a crear una sociedad más abierta en Hong Kong.

"Es una relación formal... Me gustaría que la gente tuviera menos miedo y que la sociedad lo aceptara mejor", dijo Yu.

(1 dólar = 7,7802 dólares de Hong Kong)

Con información de Reuters