Histórico triunfo: tras vencer 2-0 a Cipolletti, San Martín de Formosa ascendió a la Primera Nacional

El gobernador Gildo Insfrán celebró la consagración del Club Sportivo General San Martín, que venció 2-0 a Cipolletti de Río Negro en la final del Torneo Federal A y consiguió el ascenso a la Primera Nacional. El mandatario de Formosa destacó el logro deportivo del equipo de la capital provincial y expresó su reconocimiento a los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas que acompañaron al club en una jornada histórica.

{{{htmlAmp}}}

A través de su cuenta de X, Insfrán publicó un mensaje de felicitación para la institución del barrio San Francisco y resaltó el orgullo que representa el resultado para la provincia: "¡SAN MARTÍN CAMPEÓN! Felicitamos a todo el plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del Club San Martín del Barrio San Francisco de la ciudad de Formosa por el ascenso a la Primera Nacional. Este es un logro que llena de orgullo a todo el pueblo formoseño. ¡Felicitaciones Franjeados!", escribió el gobernador.

El equipo dirigido por Marcelo Rubino se impuso en la final disputada en terreno neutral y logró un ascenso que marca un hito para el deporte formoseño. Con un gol en cada tiempo, La Franja superó al conjunto rionegrino y aseguró su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

San Martín hizo historia y jugará en la Primera Nacional

La apertura del marcador llegó a los 43 minutos de la primera etapa, cuando el experimentado Ricardo Tapia conectó un cabezazo para poner en ventaja al conjunto formoseño. En el complemento, a los 12 minutos, Dylan Leiva amplió la diferencia y selló el 2-0 definitivo.

La consagración tuvo un significado especial para San Martín, que había perdido la final por el ascenso el año anterior. Esta vez, el equipo logró concretar el objetivo y alcanzar una categoría en la que ningún club de Formosa había competido hasta ahora, de acuerdo con los antecedentes del certamen.

El trabajo institucional detrás del ascenso

El logro deportivo también puso en primer plano el recorrido institucional del club, que tiene como presidenta a Grisel Cardozo. Al frente de la entidad desde 2003, Cardozo encabezó un proceso de crecimiento social y deportivo que acompañó la consolidación del equipo hasta alcanzar el objetivo más importante de su historia.

Su conducción también representa una particularidad en el fútbol profesional argentino, donde las mujeres tienen una presencia minoritaria en los cargos dirigenciales de los clubes.

El ascenso a la Primera Nacional abre una nueva etapa para San Martín, que deberá afrontar mayores exigencias deportivas, logísticas y económicas, además de representar a Formosa frente a instituciones de distintas regiones del país.