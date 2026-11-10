Histórico: Insfrán se reunió con el papa León XIV junto a una comitiva de gobernadores

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, asistió al encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad de Buenos Aires. El mandatario provincial estuvo entre los invitados a la jornada, donde el máximo referente de la Iglesia católica ofreció contundentes definiciones sobre la realidad social, económica e institucional del país.

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El encuentro se realizó este domingo 8 de noviembre con la presencia del presidente Javier Milei, gobernadores de todo el pais, funcionarios y representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Frente a ellos, el sumo pontífice planteó una serie de desafíos para la Argentina.

Originarios formoseños con León XIV

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, una joven originaria y formoseña fue elegida para llevar la voz y la identidad de los pueblos originarios del NEA ante el papa León XIV. Esto coloca una vez más en el escenario nacional la construcción de Formosa para reivindicar diversidad cultural y a la integración del etnias locales.

La joven formoseña se llama Camila López y pertenece a la comunidad Nivaclé de Río Muerto. La joven entregó una ofrenda al Papa en representación de los pueblos originarios. Su participación constituyó una oportunidad de trascendencia para visibilizar la riqueza cultural de las cuatro etnias que conviven en la provincia: Nivaclé, Pilagá, Wichí y Qom.

Qué lugares visitará el papa

Luego de una jornada inaugural con un homenaje floral en el Monumento al General San Martín, una reunión oficial en la Casa Rosada, la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y la masiva misa en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, el papa León XIV viajó a Córdoba.

En Córdoba realizará una misa en la Escuela de Aviación Militar, seguida de un momento de oración y encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El itinerario del día incluirá además una nueva parada en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires.

El miércoles 11 de noviembre, la jornada de cierre se trasladará al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires para brindar su mensaje a las personas privadas de la libertad. Más tarde, encabezará un acto mariano en la Basílica Nuestra Señora de Luján, para finalmente dirigirse al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires "Ministro Pistarini", desde donde emprenderá el viaje hacia Perú, finalizando una visita histórica en Argentina.