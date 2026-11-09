Formosa llevó la voz de los pueblos originarios del NEA a la visita del papa León XIV

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, una joven originaria y formoseña fue elegida para llevar la voz y la identidad de los pueblos originarios del NEA ante la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esto coloca una vez más en el escenario nacional la construcción de Formosa para reivindicar diversidad cultural y a la integración del etnias locales.

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Camila López es la adolescente perteneciente a la comunidad Nivaclé de Río Muerto. La joven entregó una ofrenda al Papa en representación de los pueblos originarios del noreste argentino. Su participación constituyó una oportunidad de trascendencia para visibilizar la riqueza cultural de las cuatro etnias que conviven en la provincia: Nivaclé, Pilagá, Wichí y Qom.

La presencia de Camila se enmarca en una visita papal orientada a promover el diálogo, la dignidad humana y la integración de las diversas identidades. Además, su elección por parte de la Pastoral Aborigen (ENDEPA y EDIPA) cobra un significado especial al poner en relieve al pueblo Nivaclé, el último en obtener el reconocimiento formal a nivel nacional.

Respeto e inclusión

A contramano del Gobierno nacional, la provincia de Formosa sostiene una política continua de asistencia y acompañamiento hacia los pueblos originarios. Uno de los pilares de este esquema es la seguridad alimentaria, donde la provincia asume de manera total el financiamiento del Plan Alimentario Provincial. A través de este programa se distribuyen mensualmente más de 26.000 módulos de alimentos a familias de las etnias Wichí, Pilagá y Toba/Qom.

En el ámbito educativo, la Educación Intercultural Bilingüe cuenta con una sólida estructura en el sistema formal, sumando más de 320 instituciones de esa modalidad y alrededor de 600 docentes de origen indígena. Este diseño curricular busca garantizar la enseñanza tanto en castellano como en las lenguas maternas para preservar la identidad comunitaria.

A esto se suma la representación política en el Instituto de Comunidades Aborígenes, donde las propias comunidades eligen cada dos años y mediante elecciones internas a tres directores titulares, uno por cada etnia reconocida por la Ley Provincial N.º 426. El instituto es un organismo público descentralizado de la provincia que depende del Ministerio de la Comunidad.

El Ministerio de la Comunidad es un organismo del Gobierno de Formosa encargado de diseñar y ejecutar las políticas sociales, de inclusión y de asistencia directa destinadas a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad.