Comunidades originarias: Formosa sostuvo políticas activas de inclusión y asistencia durante 2025

Frente al ajuste perpetuado por el Gobierno nacional, la provincia de Formosa se destacó por la asistencia permanente a personas en situación de vulnerabilidad social y grupos excluidos, tal es el caso de las comunidades aborígenes que el gobierno de Gildo Insfrán impulsó a lo largo del 2025.

Marco institucional de acción

En el mes de abril, en el marco del Día del Aborigen Americano, el director provincial de la etnia Toba, Catalino Sosa, expresó su alegría por la vigencia y el alcance de la Ley Integral del Aborigen N° 426 en la provincia. "Con esta ley marcamos la diferencia. Se empezó a aplicar en totalidad en el año 1995, en el primer mandato del gobernador Gildo Insfrán", remarcó Sosa.

A partir de la instauración de esta normativa se creó el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), con competencia en todo el territorio provincial. El organismo trabaja de manera articulada con las distintas áreas del Gobierno provincial para promover el pleno desarrollo humano de las etnias Toba, Pilagá y Wichi, con acciones concretas en salud, educación, trabajo y vivienda.

Según el último censo del INDEC, el 2,9% de la población argentina se identifica como indígena o descendiente de pueblos indígenas, lo que representa 1.306.730 personas. En Formosa, ese porcentaje asciende al 7,8% de la población, con 47.459 habitantes, de los cuales el 54% pertenece al pueblo Wichi, el 34% al Toba y el 12% al Pilagá.

Derecho a la alimentación

Una de las políticas más destacadas de la gestión provincial es la entrega de módulos alimentarios para las comunidades aborígenes. Este programa, que anteriormente contaba con financiamiento nacional, fue desfinanciado, por lo que la provincia asumió la totalidad de la inversión para garantizar el acceso al alimento indispensable.

A través del Programa Alimentario Provincial, la gestión de Insfrán beneficia a más de 26 mil familias de las etnias Wichi, Pilagá y Toba, y alcanza a unas 450 comunidades y barrios de la provincia. En agosto, el Gobierno provincial profundizó durante todo el año este plan y el Ministerio de la Comunidad entregó más de 2.450 módulos alimentarios en distintos barrios de la ciudad capital, donde residen numerosas familias de la etnia Toba. La distribución también se realizó en Clorinda, con la entrega de 411 módulos a familias de la misma etnia.

La provincia asumió la totalidad de la financiación y la logística para el traslado de 26 mil módulos alimentarios destinados a familias originarias de 455 comunidades distribuidas en todo el territorio formoseño. Durante las épocas de bajas temperaturas, cada entrega incluye una frazada, que refuerza el acceso a una alimentación segura y de calidad.

Salud y educación para las comunidades

En materia educativa, se pone un énfasis especial en la enseñanza bilingüe para preservar la cultura de los pueblos originarios. La Ley Integral del Aborigen establece la enseñanza en castellano y lenguas aborígenes, con planes específicos acordes a la cosmovisión e historia indígena. En este marco, Formosa cuenta con un sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con más de 320 instituciones educativas y alrededor de 600 docentes indígenas, que garantiza el derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad de recursos.

Los estudiantes aprenden los contenidos curriculares en español y en sus lenguas originarias, que complementa la formación con saberes ancestrales, espirituales y tradicionales. Además, la provincia dispone de dos institutos de formación docente para indígenas, cuyos egresados luego enseñan en las comunidades.

En el área de salud, las comunidades originarias cuentan con salas que brindan guardias de enfermería las 24 horas, atención médica por la mañana y por la tarde, y farmacias que entregan medicamentos de manera gratuita. Los hospitales cercanos también disponen de móviles del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes para el traslado de pacientes cuando es necesario.

Finalmente, la integración de las comunidades también se refleja en el deporte. Un ejemplo es el Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, un certamen de fútbol femenino que ya cuenta con tres ediciones y que en su última convocatoria reunió a más de 95 equipos de las etnias Wichí, Toba, Pilagá y criollas, con la participación de más de 1.600 competidoras. Los trofeos fueron diseñados por la artesana qom Ivana Luz Sosa con técnicas de cestería y materiales autóctonos, y refleja el entorno geográfico y los orígenes multiétnicos y pluriculturales de la provincia.