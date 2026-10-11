Formosa impulsa el desarrollo hidrocarburífero y fortalece la producción artesanal en el oeste

El Gobierno de Formosa llevó adelante una recorrida por distintas localidades y áreas productivas del oeste provincial para avanzar en acuerdos de investigación, desarrollo y capacitación vinculados al sector hidrocarburífero, además de fortalecer emprendimientos locales y acompañar la producción artesanal de comunidades originarias. La agenda incluyó visitas a yacimientos petroleros, una planta piloto de carbonato de litio y talleres de artesanos wichí, en el marco de las políticas provinciales de desarrollo productivo e industrial.

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La comitiva estuvo integrada por representantes del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la empresa REFSA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Participaron Julián Salimbeni y Felipe Galiano, por el CFI; el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el director del Instituto Politécnico Formosa, Horacio Gorostegui; el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; y el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara, junto con equipos técnicos.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron la zona del Proyecto Pantalón y distintas instalaciones estratégicas del polo petrolero regional. La agenda incluyó el yacimiento Palmar Largo, la planta piloto de producción de carbonato de litio, el yacimiento Surubí, el yacimiento Chivil, el área Selva María y una torre de perforación con una profundidad de 7.000 metros, según la información difundida.

El objetivo central fue relevar las capacidades instaladas y avanzar en convenios interinstitucionales destinados a fortalecer la investigación, el entrenamiento y la capacitación de trabajadores del sector hidrocarburífero. También se busca impulsar proyectos de mejora continua y promover nuevas actividades productivas vinculadas con la industria energética.

La iniciativa apunta a articular el conocimiento técnico, la formación profesional y las capacidades de los organismos provinciales para ampliar las oportunidades de desarrollo en el oeste formoseño.

Además de la actividad energética, la recorrida incluyó acciones orientadas a fortalecer la economía local y generar oportunidades para emprendedores de la región.

Artesanías wichí: casi 190 productos bajo la marca Champal

En paralelo a la agenda hidrocarburífera, la comitiva visitó talleres de artesanos en El Potrillo, Puerto Irigoyen e Ingeniero Guillermo N. Juárez, con el propósito de acompañar la producción de las comunidades originarias y promover el agregado de valor a sus productos.

Uno de los principales resultados fue la recepción del primer lote de artesanías wichí bajo la marca “Champal”, integrado por casi 190 productos empaquetados en cajas.

La producción forma parte de un proyecto de asistencia técnica desarrollado junto con el CFI, que trabaja sobre dos líneas específicas: artículos de gastronomía y objetos de equipamiento residencial. Las piezas están inspiradas en el Bañado La Estrella y fueron diseñadas mediante un proceso colaborativo entre artesanos y diseñadores industriales.

Según la información oficial, la iniciativa reúne a más de 20 artesanos y emprendedores que trabajan con madera de palo santo. En ese marco, también se entregaron nuevos equipos y herramientas para fortalecer las tareas productivas y mejorar las condiciones de trabajo.

El proyecto busca combinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con herramientas de diseño y desarrollo de productos, con el objetivo de ampliar las posibilidades de comercialización y poner en valor la identidad cultural formoseña.

Innovación y desarrollo local

Las acciones vinculadas con la producción artesanal forman parte de una estrategia más amplia de innovación y fortalecimiento de las capacidades productivas provinciales. En ese esquema se inscribe el Centro Tecnológico FALAB, que se encuentra en proceso de construcción en la ciudad de Pirané.

La iniciativa busca articular el desarrollo tecnológico, el diseño y la producción local, en coordinación con organismos públicos y actores del sector productivo.

De esta manera, la recorrida por el oeste formoseño reunió dos ejes de trabajo: por un lado, la investigación y capacitación para fortalecer la actividad hidrocarburífera; por otro, el acompañamiento a emprendimientos artesanales y comunidades originarias para impulsar el valor agregado local.

La agenda oficial apunta a consolidar acuerdos entre instituciones, promover nuevas oportunidades económicas y fortalecer actividades productivas que forman parte de la matriz económica de Formosa.