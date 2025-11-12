Tres migrantes muertos y varios desaparecidos tras un naufragio junto a la isla griega de Gaudos

FOTO DE ARCHIVO. Una manifestante porta una pancarta que dice "No al encubrimiento" mientras activistas, supervivientes y otros manifestantes se concentran en Atenas, Grecia

nov (Reuters) -Tres inmigrantes se ahogaron al volcar su embarcación el martes frente a Gaudos, la isla más meridional de Grecia, y el miércoles los guardacostas seguían buscando a personas dadas por desaparecidas.

Hasta el momento, 56 personas han sido rescatadas, entre ellas un herido que había sido hospitalizado en la cercana isla de Creta, según informó un responsable de la guardia costera.

Los supervivientes dijeron que había más personas en la embarcación cuando volcó a unas 15 millas náuticas (28 kilómetros) de Gaudos, dijo otro oficial de la guardia costera. Al menos cuatro embarcaciones y un avión de la agencia fronteriza de la Unión Europea Frontex buscaban supervivientes.

Grecia estuvo en primera línea de la crisis migratoria de 2015-2016, cuando más de un millón de personas procedentes de Oriente Próximo y África se desplazaron a Europa.

Los flujos han disminuido desde entonces, pero tanto Creta como Gaudos, las dos islas del Egeo más cercanas a la costa africana, han visto un fuerte aumento de los barcos de migrantes, principalmente de Libia, que llegan a sus costas en el último año. Aun así, los accidentes mortales siguen siendo habituales.

El miércoles, la Organización Internacional para las Migraciones informó de que al menos otros 42 migrantes habían desaparecido y se los daba por muertos tras zozobrar una barca de goma frente a las costas libias la semana pasada.

La Comisión Europea dijo el martes que Grecia, Chipre, España e Italia podrán recibir ayuda para hacer frente a las presiones migratorias en virtud de un nuevo mecanismo de la UE cuando entre en vigor el pacto del bloque sobre migración y asilo a mediados de 2026.

Con información de Reuters