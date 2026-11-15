El Gobierno de Tucumán invirtió más de $130 millones en equipamiento para proyectos cooperativos

El Gobierno de Tucumán entregó herramientas, maquinarias e insumos productivos a 11 proyectos cooperativos y firmó convenios de asistencia financiera con entidades mutualistas por un total de $161.693.189,89. La actividad fue encabezada este jueves por el gobernador Osvaldo Jaldo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, a través del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM).

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Del monto total, $131.693.189,89 correspondieron a la entrega de equipamiento en el marco del programa Buen Trabajo, mientras que otros $30 millones se destinaron a convenios de asistencia financiera con mutuales, en el contexto de la conmemoración del Mes del Mutualismo.

La iniciativa provincial apunta a acompañar el desarrollo de las organizaciones de la economía social, mejorar sus condiciones de producción y contribuir al sostenimiento de los puestos laborales. Los proyectos beneficiados pertenecen a distintos departamentos y abarcan actividades vinculadas con la construcción, la gastronomía y la educación, entre otros rubros.

Durante el acto, Jaldo destacó la importancia del asociativismo y valoró la decisión de quienes eligieron organizarse en cooperativas y mutuales para desarrollar sus actividades. “En estos momentos difíciles, esta es la manera correcta de trabajar, hoy el individualismo no funciona. Por eso celebramos el hecho de que las personas hayan tomado la decisión de formar cooperativas y mutuales”, expresó.

El mandatario también recordó los orígenes del movimiento mutualista en el país y señaló que estas organizaciones surgieron como una forma de colaboración y ayuda entre los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina. En ese sentido, convocó a fortalecer el trabajo conjunto en la provincia: “En Tucumán nos hemos concientizado que lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie va a venir de afuera a hacerlo, por eso tenemos que estar juntos”.

Al referirse a la entrega de herramientas y maquinarias, sostuvo que los recursos permiten mejorar las condiciones de trabajo y generar ingresos para las familias que integran las organizaciones. “Hoy estamos entregando equipamiento para hacer la tarea y para humanizar la tarea y les permitimos que se ganen dignamente los recursos para mantener su familia”, afirmó.

Jaldo ratificó además la continuidad de las políticas de acompañamiento al sector, pese al contexto económico nacional. “Como gobernador de la provincia quiero decirles que, si bien tenemos un país en crisis, problemas que afrontar, este gobierno no va a aflojar en seguir ayudando a los emprendedores, colaborando a las cooperativas y haciendo crecer a las mutuales”, manifestó.

Asistencia para distintos sectores productivos

El titular del IPACyM, Regino Racedo, explicó que la jornada contempló la entrega de equipamiento a 11 proyectos cooperativos y la firma de acuerdos con entidades mutualistas. Según precisó, la asistencia en herramientas y maquinarias superó los $130 millones, mientras que los convenios con mutuales sumaron otros $30 millones.

“Un esfuerzo grande que hace la provincia para acompañar a las cooperativas y mutuales que sostienen muchos puestos de trabajo todos los días”, señaló Racedo, quien también agradeció el respaldo del gobernador al movimiento cooperativo y mutual.

El funcionario indicó que las organizaciones beneficiadas tienen presencia tanto en la capital como en el interior provincial y desarrollan actividades en diferentes rubros. Entre los proyectos alcanzados mencionó iniciativas vinculadas con la construcción, la gastronomía y propuestas educativas. “Tenemos la suerte de que las cooperativas están insertas en los distintos quehaceres del trabajo en Tucumán y también diseminadas por toda la provincia”, sostuvo.

Los beneficiarios destacaron el impacto de la asistencia

Entre las organizaciones que recibieron equipamiento estuvo la cooperativa de trabajo Manzana de Oro, de Banda del Río Salí. Tomás Medina, uno de sus integrantes, explicó que la entidad reúne a 25 familias y actualmente desarrolla trabajos vinculados con obras de construcción.

“Estamos muy agradecidos porque nos permite seguir generando puestos de trabajo. Actualmente estamos trabajando en obras. Esto es una gran ayuda”, expresó. También destacó el acompañamiento del equipo técnico del IPACyM durante el proceso de gestión y señaló que la cooperativa recibió maquinaria y herramientas para fortalecer su actividad en el taller.

Por su parte, Natalia Velardez, presidenta de la cooperativa Lomas de Tafí, explicó que la organización se dedica a la gastronomía y recibió cocinas, hornos, heladeras y panchuqueras. “Realizamos comidas, trabajamos vendiéndolas. Nos ayuda mucho la entrega de estos instrumentos”, indicó.

Velardez contó que la entidad había solicitado asistencia mediante una nota presentada en Casa de Gobierno, debido a las dificultades para afrontar la compra de equipamiento industrial. “No contamos con los fondos para costear, por ejemplo, los hornos industriales”, explicó. La representante también destacó que los integrantes de la cooperativa recibieron capacitaciones sobre el funcionamiento y la gestión de este tipo de organizaciones.

Con esta entrega y la firma de los convenios, el Gobierno provincial canalizó recursos para proyectos productivos y entidades mutualistas de distintos puntos de Tucumán, con el objetivo de fortalecer sus actividades y contribuir a la continuidad de los puestos de trabajo que generan.