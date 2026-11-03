Tucumán presentó el Presupuesto 2027: prevé $7,35 billones, superávit fiscal, y sostener los servicios esenciales

Desde el Gobierno de Tucumán presentaron el proyecto de Presupuesto 2027, que asciende a $7,35 billones y proyecta un superávit fiscal de $304 millones. La iniciativa fue elaborada en un contexto de restricciones económicas por la caída de los recursos provenientes de Nación, con el objetivo de mantener los servicios esenciales y continuar con las obras públicas.

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A través de su cuenta de X, el mandatario Osvaldo Jaldo anunció la presentación del proyecto junto a su gabinete y detalló los principales lineamientos de la propuesta: "En un contexto económico difícil, fortalecemos la salud, la educación, la seguridad y la asistencia social, con incrementos superiores a la inflación. Esto es posible porque reorganizamos la estructura del Estado, reducimos los costos de funcionamiento y eliminamos gastos innecesarios para destinar más recursos a las necesidades de nuestra gente".

Según sostuvo, la planificación contempla incrementos en las partidas destinadas a salud, educación, seguridad y asistencia social, por encima de la inflación. Jaldo señaló que la administración provincial reorganizó la estructura del Estado, redujo los costos de funcionamiento y eliminó gastos que consideró innecesarios para reasignar recursos a las áreas prioritarias.

Los ejes del Presupuesto 2027

El gobernador también destacó la continuidad del pago de salarios, la ejecución de obras y la generación de empleo. "Administrar con responsabilidad nos permite sostener un Estado presente, garantizar los servicios esenciales y acompañar a las familias que menos tienen y más necesitan", remarcó.

En ese marco, mencionó la inversión provincial en municipios y comunas y las gestiones ante el Gobierno nacional para avanzar con proyectos de infraestructura. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran el Acueducto de Vipos y la obra energética El Bracho-Villa Quinteros, que Jaldo presentó como parte de las obras estratégicas impulsadas mediante el diálogo con Nación.

Tucumán amplía los subsidios eléctricos para más de 366 mil hogares

El gobierno de Tucumán formalizó la ampliación de los subsidios eléctricos para beneficiar a más de 366 mil hogares a partir de noviembre, y así extender de manera significativa un alcance que hasta ahora cubría a 131 mil familias. El gobernador Osvaldo Jaldo destacó que esta medida busca compensar las altas temperaturas del norte argentino durante la época estival.

En ese sentido, la empresa EDET precisó que la Resolución 300/2026 duplicará el tope de consumo subsidiado de 150 a 300 kWh mensuales en los cinco meses de mayor calor, respondiendo a reclamos históricos de la región para equiparar los beneficios que recibe el sur del país.

Por su parte, desde el Ente Único Regulador de Servicios Públicos (ERSEPT), Eduardo Cobos fundamentó la asistencia en el fuerte incremento del costo de la energía, que pasó de $86 a $176 por kilovatio desde diciembre, contrarrestando la política de desfinanciamiento del Gobierno nacional. Asimismo, la gestión provincial avanza en obras de infraestructura clave para mejorar la calidad del suministro energético, entre las que sobresale el desarrollo de la obra de transporte y distribución Bracho Villa Quinteros.