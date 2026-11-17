Misiones superó las 25 mil titularizaciones desde la puesta en marcha de su programa de regularización dominial y concretó más de 900 escrituras en lo que va de 2026. A través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), la Provincia sostiene un esquema de trabajo articulado con municipios, organismos públicos y colegios profesionales para agilizar los trámites y garantizar seguridad jurídica a las familias que buscan acceder al título definitivo de sus viviendas o terrenos.

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De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, durante los últimos cuatro años se concretaron alrededor de 9.000 escrituras. El proceso alcanza a vecinos de barrios tradicionales, asentamientos y parajes rurales, donde las situaciones dominiales presentan diferentes características y requieren intervenciones específicas para avanzar con la documentación de las propiedades.

Detrás de cada escritura existe un procedimiento que incluye la revisión de antecedentes, el relevamiento de información y la intervención de distintas áreas técnicas y sociales. El objetivo es que los adjudicatarios puedan completar las etapas necesarias para pasar de la regularización de sus terrenos o viviendas a la obtención definitiva del título de propiedad.

Desde la Dirección Notarial del Iprodha explicaron que el primer paso consiste en organizar y poner en condiciones los antecedentes dominiales. Luego, con la participación de las áreas sociales, se analiza la situación de cada asentamiento urbano o paraje rural y se recopilan los datos necesarios para continuar con las gestiones.

Una vez cumplida esa instancia, el procedimiento avanza con la entrega de los boletos de compraventa y, posteriormente, con la escritura traslativa de dominio. Cada situación requiere un análisis particular para determinar qué documentación y pasos administrativos son necesarios.

Marcelo Castro, escribano de la Dirección Notarial del Instituto, explicó que los vecinos que hayan cancelado las cuotas de sus viviendas o los boletos de compraventa pueden iniciar el trámite para obtener el título. “Si cancelaste las cuotas de tus viviendas, o de tus boletos de compraventa a través de cualquiera de nuestros programas y querés obtener tu título de propiedad, no dudes en contactar a la delegación más cercana a tu Municipio, o al Instituto”, señaló.

El acompañamiento también contempla los casos que presentan dificultades o requieren más tiempo para resolverse. Desde el organismo remarcaron que cada planteo es analizado de manera particular para encontrar alternativas que permitan avanzar con la regularización. “Cada caso en particular tiene su dificultad pero que cada planteo de cualquier vecino de la provincia lo tratamos con seriedad y con la mejor voluntad de poder lograr avanzar hacia la regularización dominial”, sostuvo Castro.

Coordinación institucional y digitalización de trámites

Uno de los aspectos que permitió ampliar la capacidad de escrituración fue la consolidación de un esquema de trabajo conjunto entre distintas instituciones. El Iprodha articula acciones con los municipios, la Escribanía General de Gobierno, el Colegio Profesional de Agrimensura, la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección General de Catastro.

La coordinación busca ordenar las distintas etapas administrativas y técnicas, facilitar el intercambio de información y reducir las demoras que pueden surgir durante la preparación de los documentos y la inscripción de los títulos.

A ese trabajo se sumó la digitalización de los antecedentes de dominio, una herramienta que permite acceder a la documentación de manera más ágil y facilita las tareas de los escribanos que intervienen en distintos puntos de la provincia. La incorporación de estos recursos apunta a mejorar los tiempos de gestión y ampliar la capacidad operativa del sistema.

La participación de los profesionales también refleja el alcance territorial de esta modalidad. En Posadas ya trabajan más de 120 notarios autorizantes bajo este esquema, mientras que en Apóstoles todas las escribanías desarrollan sus tareas en coordinación con el organismo provincial.

De esta manera, el proceso combina el trabajo técnico, administrativo y territorial para atender situaciones habitacionales diversas y acercar las gestiones a las familias que viven fuera de los principales centros urbanos.

Quiénes pueden solicitar el título de propiedad

El Iprodha recordó que los adjudicatarios de viviendas y los adquirentes de terrenos que hayan cancelado las cuotas de amortización o los boletos de compraventa, en cualquiera de los programas vigentes, están habilitados para iniciar la gestión de escrituración.

Para hacerlo, deben acercarse a la delegación del Instituto más próxima a su municipio o concurrir a la sede central del organismo. Allí pueden iniciar el expediente correspondiente o consultar el estado de un trámite que ya se encuentre presentado.

La regularización dominial constituye una etapa central de la política habitacional, ya que permite que las familias cuenten con la documentación definitiva que acredita la titularidad de sus propiedades y les brinda mayor seguridad jurídica.