Misiones entregó 431 viviendas en 2026 y prevé adjudicar otras 350 antes de fin de año: todos los detalles

Misiones concretó la entrega de 431 viviendas durante 2026 en Posadas, Oberá, Apóstoles y San Vicente, y prevé adjudicar más de 350 unidades adicionales antes de que finalice el año. En ese marco, el gobernador Hugo Passalacqua y el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad visitaron a una familia que recibió una casa del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) en el barrio Itaembé Guazú, donde también recorrieron un conjunto de obras que contempla la construcción de 683 viviendas financiadas con fondos provinciales.

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Durante la visita, las autoridades dialogaron con Cristian Daniel Segura y Rebeca Laudin, quienes viven en la nueva vivienda junto a sus dos hijos en edad escolar. La familia estaba inscripta en el IPRODHA desde 2015 y había participado de dos convocatorias antes de obtener un cupo para presentar la documentación en la Convocatoria 250 de Posadas.

Rebeca recordó el camino recorrido hasta acceder a la casa propia y expresó la alegría que representa para el grupo familiar. “Dios me abrió las puertas a través del IPRODHA y nos devolvió las esperanzas como familia”, afirmó. También destacó los cambios en la vida cotidiana de sus hijos: “Hoy estamos en nuestra propia vivienda y somos muy felices. Nuestros hijos están chochos porque tienen amigos y más libertad en el barrio”.

La familia ingresó por primera vez a la casa el 7 de septiembre, durante una visita guiada realizada tres días antes de la mudanza oficial. Segura trabaja en el área de Seguridad y Vigilancia de la Municipalidad de Posadas, con afectación en la Delegación de Villa Cabello, mientras que Laudin se desempeña en el Ministerio de Educación y lleva adelante un emprendimiento de producción de chocolates.

La nueva vivienda también representa una oportunidad para ampliar esa actividad. “La idea es tener un espacio aparte para nuestro emprendimiento de chocolates. Por ahora trabajamos desde acá, tenemos nuestras herramientas y ya estamos haciendo nuevos clientes en el barrio”, explicó Rebeca.

Passalacqua manifestó su satisfacción por el crecimiento de Itaembé Guazú y el encuentro con los vecinos. “El barrio es una gran familia y por eso le damos tanto valor y nos pone realmente contentos que barrios como este sigan creciendo. Esto es Misiones, familia, trabajo y progreso”, señaló. Además, agradeció a los integrantes de la familia por recibirlo y sostuvo que conocer su experiencia “llena el corazón”.

Herrera Ahuad, por su parte, planteó que las políticas públicas deben recuperar su dimensión social y ofrecer contención a las familias. “La política tiene que volver a darles contención y dignidad a las familias. Nos llena y nos nutre conocerlos y que nos abran las puertas de sus casas”, expresó.

El legislador vinculó la continuidad de las obras con las decisiones de inversión del Gobierno provincial y consideró que la política habitacional debe combinar los criterios económicos con el bienestar de la población. “Hoy, cuando todo se maneja en el balance económico, creo que ese paso de hermanar la economía con el rostro humano de una familia o con el bienestar de la sociedad es fundamental”, afirmó.

La construcción de viviendas impulsa el empleo

La recorrida incluyó las obras del conjunto habitacional de Itaembé Guazú, que contempla 683 viviendas y se ejecuta con recursos provinciales. Según informó el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, los trabajos ya ocupan a alrededor de 450 obreros. La previsión es que la cantidad de trabajadores aumente a entre 700 y 1.000 en el corto plazo, y que pueda llegar a 1.500 cuando las obras de infraestructura estén en plena ejecución.

Pereira explicó que el proyecto forma parte del plan de reactivación de obras que la Provincia desarrolla durante el último semestre. Destacó que la inversión busca atender el déficit habitacional y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica y generar puestos de trabajo.

“Gracias al esfuerzo que hace el Gobierno de Misiones en este contexto tan complejo, al volcar nuevamente recursos a la obra pública, podemos lograr este nivel de reactivación”, sostuvo el titular del instituto. Además, remarcó que el objetivo es que las familias reciban sus viviendas y que la construcción movilice la economía mediante la generación de empleo.

Durante la recorrida, el secretario general de la UOCRA de Posadas, Héctor Vallejos, valoró la decisión de destinar recursos provinciales a este tipo de proyectos. “En este contexto realmente nos emociona que se lleven adelante este tipo de obras que generan tanto empleo genuino”, manifestó. En la misma línea, Silvina Lazarte, representante de la empresa constructora Lazarte, agradeció el esfuerzo del Gobierno misionero para sostener la actividad del sector.

Pereira también mencionó otros proyectos habitacionales en marcha en la provincia. Entre ellos, señaló la finalización de viviendas con lotes con servicios y módulos habitacionales básicos en Puerto Libertad, cuya entrega está prevista antes de fin de año. También destacó los trabajos para habilitar 150 lotes con servicios en Oberá y las obras que avanzan en Leandro N. Alem y otras localidades.

431 viviendas entregadas y nuevas adjudicaciones previstas

De acuerdo con los datos del IPRODHA, las 431 viviendas entregadas durante 2026 se distribuyeron entre cuatro municipios: 274 en Posadas, 88 en Oberá, 42 en Apóstoles y 27 en San Vicente. A ese registro se sumarán más de 350 adjudicaciones previstas antes de que termine el año.

El Gobierno provincial sostiene que continuará destinando recursos propios a la política habitacional pese al escenario nacional y a la reducción de fondos federales. La reactivación de las obras en Itaembé Guazú constituye uno de los principales proyectos de ese esquema, tanto por la cantidad de viviendas previstas como por el impacto esperado en el empleo.

En paralelo, Herrera Ahuad se refirió al debate del Presupuesto General de la Nación en el Congreso y a las gestiones para conseguir recursos destinados a las provincias. Señaló que la discusión debe contemplar las necesidades sociales y las demandas de los sectores productivos.

En ese sentido, reclamó que el presupuesto incluya partidas para las economías regionales de Misiones, entre ellas la yerba mate, el té, el tabaco y la madera. “Los recursos financieros o los recursos del presupuesto deben estar disponibles para todos los argentinos, en el margen social que corresponde”, afirmó.