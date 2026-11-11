El Gobierno de Formosa puso en marcha una nueva entrega de complementos alimenticios en la provincia

El Gobierno de Formosa puso en marcha este martes 10 de noviembre la distribución de complementos nutricionales para personas con celiaquía, mediante un cronograma que se extenderá durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad capital. La modalidad busca facilitar el retiro de los módulos y evitar que los beneficiarios deban trasladarse largas distancias desde sus domicilios.

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La directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, informó que la primera jornada se desarrolló en el Centro Ocupacional Inclusivo (COI) del barrio Emilio Tomás, entre las 8 y las 12.30. La iniciativa alcanza tanto a beneficiarios de la capital como del interior provincial.

“Desde el Gobierno de Formosa, de manera gratuita, gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, se sigue acompañando a las personas con celiaquía de esta manera”, expresó Viera en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

La funcionaria explicó que la entrega representa un acompañamiento para las familias, ya que permite reducir parte de los gastos que implica sostener una alimentación libre de gluten. En ese sentido, señaló que los productos aptos para personas con celiaquía suelen tener costos elevados.

Cronograma de distribución

La entrega continuará este miércoles 11 de noviembre en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón. El jueves 12 será el turno del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Guadalupe, mientras que el viernes 13 la distribución se realizará en el Espacio ECO del barrio San José Obrero.

El cronograma finalizará el sábado 14 en la sede central de la Dirección de Atención a la Comunidad, ubicada en el Parque Industrial, sobre la avenida Arturo Frondizi 4685. Ese día, el horario previsto será de 8 a 12.

En relación con el interior provincial, Viera indicó que se trabaja en la organización logística para concretar la distribución en los distintos puntos habilitados. También remarcó que el programa es sostenido íntegramente por el Gobierno provincial, incluso en el contexto de crisis económica nacional.

Además, adelantó que quedará una entrega más para completar el calendario de este año, que está prevista para mediados de diciembre.

Asesoramiento nutricional

Durante la jornada realizada en el COI, junto con el retiro de las cajas de alimentos sin TACC, los beneficiarios recibieron información y asesoramiento nutricional.

La nutricionista Mariana Dupuy explicó que se brindaron recomendaciones para cocinar con harinas libres de gluten, debido a las particularidades que presentan estos productos. Señaló que algunas preparaciones, especialmente las que requieren leudado, como panes y tortas, pueden resultar más difíciles de elaborar.

También se respondieron consultas sobre contaminación cruzada y otros cuidados necesarios para evitar que los alimentos aptos entren en contacto con productos que contienen gluten.