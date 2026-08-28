El Gobierno provincial formalizó la nueva escala salarial y habrá un adicional para estatales

El Gobierno de La Rioja ratificó el esquema de recomposición para los trabajadores de la administración pública. La medida confirmó las nuevas escalas salariales que rigen desde el 1 de julio, garantizando un adicional remunerativo para el personal estatal, junto con suplementos específicos para sectores claves de la administración. Además, anunciaron nuevos talleres formativos para la capacitación del personal.

Con la norma ya promulgada, la actualización fija los nuevos montos básicos para todas las categorías del escalafón general, que parten desde la categoría 6, e incluye a las autoridades superiores y al personal no escalafonado. Además, contempla incrementos en asignaciones y adicionales sectoriales, como los destinados al personal civil de la Policía y del Servicio Penitenciario.

Los adicionales remunerativos en cifras

La recomposición de los haberes impulsada por el Ejecutivo provincial de Ricardo Quintela se sostiene principalmente sobre la fijación de sumas adicionales con carácter remunerativo no bonificable.

El esquema aprobado contempla distintas sumas según la función y el área de desempeño. Por un lado, se determinó un adicional general de $60.000 para todo el personal permanente y temporario de la Administración Pública Provincial y de las intendencias departamentales, mientras que en el sector de Salud Pública, Tribunal de Cuentas y áreas legales de Fiscalía de Estado y Asesoría General percibirán una asignación sectorial de $40.000.

Asimismo, el personal civil de la Policía y del Servicio Penitenciario sumará un adicional de $20.000. Finalmente, para los trabajadores no escalafonados se asignaron $50.000 en el caso de choferes y secretarios privados, y un monto de $40.000 para asesores políticos y promotores de la gestión.

Formaciones gratuitas para estatales

A la par de las mejoras en los haberes, el gobierno de La Rioja impulsó una política integral de fortalecimiento del sector público con el lanzamiento de una nueva cohorte de capacitaciones gratuitas para agentes estatales. La propuesta formativa, destinada a agentes de todas las reparticiones provinciales y municipios, busca profundizar la profesionalización de la carrera administrativa.

Esta nueva oferta de formación abarca diez cursos con certificación oficial en modalidades presencial, virtual e híbrida. Entre los contenidos dictados se destacan herramientas de informática, comunicación institucional, liderazgo, atención al ciudadano y formulación de proyectos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 6 de septiembre a través del portal oficial de Capacitación del Gobierno provincial o mediante el canal de consultas habilitado vía WhatsApp (3804-861983).

De esta manera, la gestión provincial busca sostener un abordaje doble sobre el empleo público en la coyuntura actual: por un lado, garantizar el piso salarial e incrementar los haberes frente a la inflación; por el otro, dotar a la planta de trabajadores estatales de mejores herramientas técnicas para optimizar la calidad de los servicios en toda la provincia.