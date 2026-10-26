Con una gira por Buenos Aires y Jujuy, Kicillof avanza en su armado federal rumbo a 2027

De cara a 2027 y luego de celebrar el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, el gobernador Axel Kicillof prepara una agenda que incluye su primera visita a Jujuy, además de recorridas por La Plata y el interior bonaerense. Para consolidar una estructura federal previa a las próximas elecciones, el mandatario provincial ya recorrió Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Rioja, Formosa y Corrientes, en el marco de su plan de expansión territorial.

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De cara al 2027

Kicillof desplegará esta semana una intensa gira de gestión y construcción política que abarcará el noroeste bonaerense, la capital provincial y el Norte Grande. El recorrido, comenzará este martes con un despliegue territorial en los municipios de General Villegas y Rivadavia.

En suelo villeguense, la actividad estará centrada en el ámbito educativo y sanitario: encabezará este martes la inauguración de las obras de infraestructura en las Escuelas Primaria N° 1 y Secundaria N° 9, supervisará el 90% de avance del nuevo centro universitario del programa Puentes y entregará 103 netbooks de Conectar Igualdad Bonaerense a comunidades rurales y de educación especial. Asimismo, se rubricará un acuerdo por $60 millones para sumar nuevos consultorios y un área de emergencias en el CAPS Fonavi.

Posteriormente, el mismo martes, la comitiva provincial desembarcará en Rivadavia. En este distrito, el mandatario otorgará 74 títulos de propiedad en el marco de Mi Escritura, Mi Casa, distribuirá otros 66 equipos tecnológicos a estudiantes locales y entregará insumos para el cuidado del entorno a través del Ministerio de Ambiente. El cierre de la jornada en este distrito incluirá el otorgamiento de un subsidio de $90 millones destinado a edificar el aula magna del centro universitario local.

La actividad continuará el jueves 29 de octubre en La Plata, donde Kicillof encabezará la sesión plenaria de la segunda Agenda Ambiental Latinoamericana en el Teatro Argentino. El evento, impulsado junto al Instituto Cultural y la cartera ambiental bonaerense, reunirá a líderes regionales, representantes internacionales y especialistas del sector académico y civil.

Por último, el viernes 30 de octubre, el Gobernador proyectará su agenda al escenario nacional con su primera visita oficial a Jujuy. La gira combinará reuniones institucionales que incluyen la firma de convenios con la provincia gobernada por el radical Carlos Sadir y con la intendencia de Palpalá. Según informó el ministro Carlos Bianco, la agenda definitiva en el norte del país terminará de ajustarse en las próximas horas.