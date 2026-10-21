Kicillof desembarca en Jujuy en pos de su armado federal de cara al 2027

La semana entrante, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, visitará la provincia de Jujuy por primera vez en lo que va de su gestión. El dirigente tendrá actividades de gestión -que aún están cerrando en agenda- y de tinte político, en pos de fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

{{{htmlAmp}}}

De esta manera, hará pie en un territorio adverso para el peronismo y que hoy es gobernado por el radical, Carlos Sadir. Vale remarcar que, desde que el dirigente comenzó a armar una estructura federal, estuvo en Córdoba, Chubut, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Rioja, Formosa y Corrientes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“La relación con los gobernadores es excelente”, dicen desde su entorno y agregan: “tiene diálogo con varios de ellos por diferentes temas”. En ese sentido, antes de finalizar el año, el objetivo de su entorno es volver a visitar Chubut y Santa Fe, y a hacer pie en Entre Ríos.

El 10 de octubre pasado, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, estuvo en San Salvador (Jujuy) y se reunió con Freddy Berdeja, secretario de trabajo provincial.

En sus redes sociales, el funcionario detalló que mantuvo un encuentro con “representantes de distintas organizaciones gremiales de la provincia”, con quienes dialogaron sobre “la realidad política, económica y laboral que atraviesa nuestro país”.

“La Agrupación Política y Sindical Saúl Ubaldini viene conformando un espacio de unidad y organización junto a distintos gremios de Jujuy, fortaleciendo la construcción política y sindical del movimiento obrero desde una mirada profundamente federal”, contó Correa.

La visita al norte argentino se da en medio de una crisis interna del peronismo provincial, ya que el Partido Justicialista de Jujuy sigue intervenido judicialmente.

El 5 de octubre, el juez federal con competencia electoral Esteban Hansen prorrogó por 60 días la intervención que encabeza el abogado Federico Prieto, ante la falta de una definición de la Cámara Nacional Electoral sobre las impugnaciones planteadas en el proceso interno. La normalización partidaria quedó suspendida luego de que la Cámara Electoral frenara el cronograma de internas.