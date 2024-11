Insfrán apuntó contra las políticas económicas del Gobierno nacional: "Pretenden confundir con estadísticas mentirosas"

Como ya es costumbre en la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezó este sábado una nueva edición del operativo solidario "Por Nuestra Gente, Todo" (OPNGT), esta vez en las localidades de Palo Santo y Colonia Potrero Norte. En este marco, el mandatario formoseño se refirió a la situación socioeconómica que atraviesa el país desde la asunción de Javier Milei como presidente, al mismo tiempo que respondió críticas sobre la reforma constitucional.

Al hacer uso de su palabra, saludó a todos los presentes e indicó: "Sé que el pueblo argentino no está pasando por momentos muy agradables y yo escucho permanentemente a personas que apoyan la gestión a nivel nacional criticarnos todos los días. Tienen que acordarse que para que una provincia ande bien tiene que andar bien la macroeconomía, que la maneja el presidente".

"Pretenden confundir al pueblo con estadísticas mentirosas y diciendo que ya salimos de la recesión, o que los salarios le ganaron a la inflación", continuó. En esta línea, recordó los aumentos que dispuso el Gobierno provincial en todo el año, que llevan un acumulado del 110%, mientras que la inflación en los primeros diez meses de gestión de Milei fue del 107%.

Sin embargo, mencionó que aún así la situación económica es compleja debido a que desde el Gobierno nacional "ocultan la pérdida del valor adquisitivo del salario". "Mientras no recuperemos eso los únicos que gozan son los que están con la fuga de capitales en el sistema financiero", aseveró.

"Esta política económica se sostiene con endeudamiento que es lo que está haciendo. Esto va a costar muchas generaciones de argentinos y esperemos que lleguemos a tiempos de evitar que haga entrega de nuestra soberanía nacional porque eso está haciendo. El presidente en un discurso habló de la organización de los países para defender la cultura occidental. Tenemos que defender nuestra cultura nacional, con nuestra identidad. No con la que nos impongan", agregó.

Con respecto a las críticas sobre la reforma constitucional, Insfrán señaló a la oposición: "Todos los días hablan que hay que hacer la reforma de la Constitución por la reelección indefinida. No existe reelección indefinida porque la periodicidad es de cuatro años, cuando el pueblo decide. Ahora resulta ser que pedimos a la legislatura para poder convocar a una constituyente y tampoco les viene bien. Claro, porque en vez de dedicarse a convencer y ganar la credibilidad de ustedes para que después los voten, van y hacen denuncias".

"Si verdaderamente quieren la reforma constitucional para que el pueblo no siga eligiendo a las mismas personas por el tiempo que sea, la única manera es que haya un fallo de la Corte Suprema, que sería el colmo que diga 'Fulano no puede ser candidato y Fulano tiene que ser candidato'. Eso piden, porque no tienen votos", concluyó.