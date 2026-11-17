El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este martes 17 de noviembre el acto oficial por el 66° aniversario de la Policía provincial, en una ceremonia realizada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Fontana, frente al monumento a San Martín. La jornada incluyó discursos de autoridades, homenajes al personal policial y un desfile cívico-militar con la participación de distintas instituciones.

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El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; y las máximas autoridades de la fuerza, el jefe de Policía, comisario general Juan Moisés Villagra, y el subjefe, comisario general Norberto Mauri.

También participaron el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; ministros del Poder Ejecutivo; legisladores nacionales; jueces del Tribunal Electoral Permanente; representantes de organismos descentralizados y concejales capitalinos. La ceremonia contó, además, con autoridades de fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones y países vecinos, entre ellas representantes de las policías de Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta y Paraguay, junto con integrantes del Regimiento de Infantería de Monte 29.

Al inicio de la actividad, Insfrán saludó a la Agrupación “17 de noviembre”. Luego, con el acompañamiento de la Banda de Música de la Policía, se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa. Posteriormente, el padre Vicente Espínola realizó una invocación religiosa y se ejecutó un toque de silencio en homenaje a los integrantes de la fuerza fallecidos.

Como parte del reconocimiento institucional, el jefe y el subjefe de la Policía entregaron al Gobernador un presente recordatorio por el aniversario.

Villagra destacó el trabajo de una Policía de cercanía

El primer discurso estuvo a cargo del jefe de la Policía de Formosa, comisario general Juan Moisés Villagra, quien destacó la importancia de la fecha y convocó a celebrar el aniversario bajo los principios de unidad, organización y solidaridad. “Nos reúne para celebrar unidos, organizados y solidarios el 66° aniversario de la Policía de la provincia de Formosa”, expresó.

Durante su intervención, invitó a los presentes y a quienes seguían la transmisión a través de la red de medios a observar un video institucional que, según explicó, mostraba el trabajo de seguridad como una construcción colectiva y el desarrollo de una Policía de cercanía. En ese sentido, Villagra sostuvo que la tarea de la institución tiene como eje a las personas y sus necesidades. Definió a la fuerza como humanista y cristiana, con respeto por los derechos humanos, y remarcó la importancia de mantener un vínculo directo con la comunidad.

El jefe policial también puso en valor la vocación de servicio de oficiales y suboficiales, así como la coordinación con organismos del Estado provincial y nacional para desarrollar tareas preventivas y procedimientos vinculados con distintos delitos.

Entre las acciones mencionadas, enumeró los operativos contra el crimen organizado, el narcomenudeo, el narcotráfico, el contrabando y el abigeato. En ese marco, destacó el trabajo articulado de las distintas áreas de seguridad para abordar estas problemáticas.

Homenaje a los policías caídos y reconocimiento a las familias

Otro tramo del discurso estuvo dedicado al recuerdo de los integrantes de la fuerza fallecidos en cumplimiento del deber. Villagra pidió “honor y gloria a nuestros mártires camaradas caídos en cumplimiento del deber”, y señaló que sus ausencias representan tanto un dolor como un motivo de orgullo para la institución.

Asimismo, agradeció a los policías retirados y a las pensionadas por el legado de servicio y compromiso con el bien común. También reconoció el acompañamiento de las familias del personal policial, a las que definió como un sostén de confianza y afecto durante el desarrollo de la carrera profesional.

En su mensaje, Villagra agradeció a Insfrán por las políticas vinculadas con la seguridad pública y afirmó que, durante su gestión, la seguridad adquirió rango constitucional en la provincia y se puso en valor la función policial como una tarea social al servicio de la comunidad.

También expresó su reconocimiento al ministro de Gobierno, Jorge Abel González, por los lineamientos estratégicos y el acompañamiento a la fuerza. “Feliz aniversario Policía de Formosa. Que Dios y la Virgen del Carmen nos bendiga a todos. Bajo el amparo y protección de nuestro patrono San Miguel Arcángel”, concluyó.