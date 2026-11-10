"La gestión es trabajar para su gente": Quintela profundiza la articulación territorial con intendentes

Con el fin de delinear más políticas desde los territorios, el gobernador Ricardo Quintela se reunió con viceintendentes y concejales de distintos departamentos de La Rioja para fortalecer la articulación entre la Provincia y las autoridades legislativas municipales ."La gestión se fortalece cuando uno escucha a quienes conocen cada departamento en profundidad y trabaja de manera conjunta para dar respuestas a su gente", expresó el mandatario en sus redes sociales.

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El encuentro tuvo el objetivo de compartir le panorama económico y financiero de toda la jurisdicción con miras a definir líneas de acción conjuntas entre todos las autoridades. "Por eso, para mí es tan importante generar estos espacios de encuentro con concejales y viceintendentes de toda la provincia. Su mirada y su experiencia cotidiana nos permiten conocer de primera mano la realidad de cada territorio, entender sus necesidades y definir prioridades" sostuvo Quintela.

Con estas acciones, la agenda del mandatario provincial busca acompañar a la comunidad y coordinar respuestas a las necesidades planteadas. "El trabajo de los concejos deliberantes y sus concejales es fundamental para la vida de cada departamento. Son quienes están más cerca de la comunidad, quienes escuchan sus necesidades, acompañan a cada vecino y vecina, y promueven la participación ciudadana", concluyó el mandatario.

CAMMESA: intendentes respaldan a Quintela

Los intendentes de toda La Rioja expresaron su respaldo al gobernador Quintela en el conflicto judicial que enfrenta a la Provincia con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Mediante un pronunciamiento conjunto, defendieron la decisión del Ejecutivo provincial de absorber los costos derivados de los aumentos en el transporte de energía y evitar su traslado a las facturas de los usuarios.

La controversia se originó a partir de la demanda presentada por CAMMESA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el decreto provincial que dispuso congelar el traslado de esos incrementos a las boletas de los consumidores riojanos. En el documento, los jefes comunales cuestionaron la acción judicial y sostuvieron que "se presenta contra la Provincia, pero a quien ataca es a los usuarios".

El pronunciamiento, titulado "En defensa del federalismo, la Constitución provincial y los derechos de nuestro pueblo", plantea que la decisión de absorber parte de los costos tarifarios se sustenta en la autonomía de La Rioja y busca proteger los ingresos de los hogares, especialmente de los sectores más vulnerables y de la clase media.

"Si la Provincia resuelve soportar el aumento para cuidar a su gente, ni una empresa ni un funcionario de Buenos Aires tienen derecho a imponerle otra cosa. De eso se trata la autonomía provincial", señalaron las autoridades municipales.

También cuestionaron el pedido de una medida cautelar presentado por CAMMESA para que los aumentos sean incorporados de manera inmediata en las facturas mientras se desarrolla el proceso judicial.