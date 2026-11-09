Quintela recibió a la embajadora de Bielorrusia para impulsar vínculos de cooperación en salud, transporte y minería

El gobernador Ricardo Quintela recibió este jueves 5 de noviembre a la embajadora de Bielorrusia, Yulia Ilyina, en Casa de Gobierno, para analizar posibles acuerdos de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo provincial. La agenda incluyó contactos en oncología, alternativas de financiamiento para renovar el transporte público y oportunidades de acceso a maquinaria y capacitación para los sectores minero y productivo.

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El encuentro, que contó con la participación de la secretaria de Relaciones Exteriores de La Rioja, Mariana Urbano, funcionó como cierre de la visita oficial de la diplomática a la provincia. Durante la reunión, repasaron las actividades realizadas con equipos de salud, ciencia y tecnología, transporte y representantes del sector empresarial.

“Estamos muy contentos y agradecidos por la visita de la embajadora de un país y de una región cuyo potencial desconocíamos. Hemos avanzado en posibles acuerdos en materia de comercio, educación y salud, y esa fue la base de la agenda que desarrolló en nuestra provincia”, expresó Urbano.

Uno de los primeros encuentros se realizó con equipos de Salud vinculados al área oncológica. Allí, Ilyina presentó la experiencia de Bielorrusia en ese campo y las posibilidades de cooperación, una propuesta que generó expectativas entre los profesionales riojanos. La agenda también incluyó una reunión con el Consejo de Ciencia y Tecnología, de la que participaron representantes de los ámbitos público, privado y académico.

Una alternativa para renovar los colectivos

En materia de transporte, la embajadora visitó la Secretaría del área y las instalaciones de Rioja Bus. Allí se presentó una alternativa de financiamiento de un banco bielorruso que permitiría cubrir hasta el 85% de la compra de autobuses, con un plazo de hasta cinco años.

La propuesta contempla unidades impulsadas a gas y abre la posibilidad de evaluar una renovación de la flota provincial. “La embajadora le pudo comentar puntualmente al gobernador esta posibilidad y ya tenemos una línea concreta para poder avanzar”, señaló Urbano.

Otro eje de la visita estuvo relacionado con la actividad económica. Ilyina mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Empresarial y de Jóvenes Empresarios de La Rioja, quienes expusieron la situación de distintos sectores y manifestaron interés en acceder a un catálogo de equipamiento, maquinaria y capacitaciones vinculadas con la minería y la perforación de agua.

“Contactos concretos para avanzar”

La embajadora agradeció la recepción y destacó que se concretaron reuniones en las áreas consideradas prioritarias por ambas partes. “Fue un honor ser recibida por el gobernador, sentí su dedicación personal y su visión en cada uno de los temas abordados”, afirmó.

Ilyina consideró que existe potencial de complementariedad entre Bielorrusia y La Rioja, y mencionó la posibilidad de aportar maquinaria para la construcción y la minería, soluciones para el transporte público y experiencia en salud, especialmente en oncología.

“La Rioja está en pleno proceso de desarrollo y necesita lo que nosotros ofrecemos”, sostuvo. Además, aseguró que ya se establecieron contactos para continuar trabajando en las distintas iniciativas.

Por su parte, Urbano destacó que la apertura de vínculos internacionales forma parte de los objetivos impulsados por Quintela para ampliar las oportunidades de desarrollo de la provincia y fortalecer sus relaciones comerciales, educativas y tecnológicas.