La gestión de Orrego en San Juan ya acumula más de US$ 22.400 millones en proyectos de inversión privado

San Juan registra una cartera de proyectos aprobados y anuncios de inversión privada que supera los 22.400 millones de dólares desde diciembre de 2023. Según los relevamientos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación provincial, el flujo de capitales está traccionado principalmente por la minería de gran escala, aunque abarca también a las energías renovables, la industria farmacéutica, la calera, la agroindustria y el entramado pyme.

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El gobernador Marcelo Orrego definió a la actividad minera como una política de Estado y ubicó a la provincia en el centro de la transición energética global. “Argentina necesita tres motores: Vaca Muerta, la minería y la economía renovable. La minería es presente, pero sobre todo es futuro. Y si ese futuro es verde, será con más cobre”, señaló el mandatario, quien subrayó la necesidad de sostener reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales.

Los cuatro proyectos mineros aprobados en el RIGI

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro iniciativas mineras aprobadas por la cartera económica nacional bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que suman anuncios por más de US$ 22.100 millones (con más de US$ 13.450 millones correspondientes a primeras etapas que ya poseen ingeniería y aprobación ambiental):

Vicuña (BHP y Lundin Mining): Proyecto de cobre en la cordillera sanjuanina con una inversión total anunciada superior a los US$ 18.000 millones . Su etapa inicial, por US$ 9.737 millones, ya cuenta con aprobación.

Los Azules (McEwen Copper): Emprendimiento cuprífero con un plan global de US$ 3.100 millones , de los cuales US$ 2.672 millones ya fueron incorporados al régimen.

Minas Argentinas – Carbonatos Profundos: Desarrollo aurífero vinculado a Gualcamayo por US$ 665 millones .

Veladero: Ampliación de la mina de oro ubicada en el departamento de Iglesia, con una inversión de US$ 380 millones.

Por fuera del cómputo actual de la cartera, avanzan en sus presentaciones otros desarrollos estratégicos como El Pachón (Glencore, con una previsión de US$ 9.500 millones), el programa G50 de Minas Argentinas para Gualcamayo (hasta US$ 1.500 millones), Altar (estimado en US$ 1.600 millones iniciales) y Lunahuasi.

Cabe aclarar que el monto global relevado contempla tanto emprendimientos ya inaugurados como proyectos aprobados y anuncios plurianuales, por lo que no equivale exclusivamente a desembolsos ya ejecutados.

Diversificación: energía, industria y financiamiento pyme

Por fuera de la megaminería, la gestión provincial relevó más de US$ 351 millones en inversiones privadas destinadas a diversificar la matriz productiva local:

Energías renovables: Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur (Sarmiento) con una potencia de 129 MW tras invertir US$ 110 millones . Se suman los parques solares San Fernando y San Roberto (Media Agua), estimados en US$ 50 millones.

Industria farmacéutica y calera: Adium Pharma avanza con la ampliación de su planta en Pocito por más de US$ 60 millones para potenciar su perfil exportador. En el rubro calero, Calera San Juan encendió su cuarto horno industrial (US$ 15 millones más US$ 1,8 millones en generación solar), mientras que Grupo Calidra anunció un nuevo horno en La Laja por US$ 30 millones.

Servicios mineros y construcción: Se instalaron nuevos laboratorios de ensayos y análisis en Chimbas y Pocito de la mano de Lenor (US$ 4 millones), GeominLab (US$ 2,5 millones) y Bureau Veritas. En construcción, H3 inauguró una planta de hormigón por US$ 6 millones y anunció otros US$ 5 millones en perforadoras.

Agroindustria: SolFrut inauguró una planta de envasado de aceite de oliva por US$ 11 millones y proyectó un plan de US$ 19,5 millones (2026-2028) que incluye el procesamiento de pistachos.

Impulso pyme: Entre 2024 y 2026, las líneas de crédito con tasa subsidiada a través del Banco San Juan y agencias provinciales financiaron proyectos por cerca de $100.000 millones. Al menos la mitad (unos **US$ 35 millones) se volcó a bienes de capital, riego tecnificado, autogeneración solar y ampliación de galpones.

Proyecciones de empleo y exportaciones a 2035

De acuerdo con las estimaciones técnicas presentadas por las compañías, los cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI demandarán más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos entre las fases de construcción y operación (solo Vicuña proyecta más de 31.000 empleos). A una década, el Ejecutivo provincial calcula que la puesta en marcha de los grandes yacimientos de cobre podría generar unos 70.000 puestos laborales, una cifra cercana a duplicar el empleo formal actual de San Juan.

En el frente externo, la provincia lideró las exportaciones de la región de Cuyo en 2025 con ventas por US$ 2.101 millones, explicadas en más de un 85% por el complejo minero (oro, plata y cal). Con la entrada en producción de tres o cuatro proyectos de cobre hacia 2035, las proyecciones oficiales estiman exportaciones cupríferas de entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones anuales, lo que permitiría multiplicar por siete el volumen exportador actual.