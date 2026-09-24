San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional

La provincia de San Juan celebró que logró colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional. Según indicaron desde la jurisdicción, la operación fue "todo un éxito", ya que la demanda por el bono superó los mil millones de dólares (US$1.037.000.000).

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La provincia destacó el crédito que posee, que le valió la posibilidad de acceder al mercado internacional después de 27 años, producto de sus números fiscales y las buenas perspectivas de su economía impulsada por la minería.

San Juan logró colocar el bono a pesar de un contexto internacional y local complicado con la tasa a 10 años del bono del tesoro de Estados Unidos en máximos históricos de los últimos 20 años, y con el riesgo país a la suba con bonos soberanos castigados en su precio.

La tasa de 10 años de los bonos del tesoro está a 5,15% y el riesgo país está en 567, lo que equivaldría a una tasa del 10,82% , por lo que podría afirmarse que la provincia de San Juen tiene un riesgo menor que el del país en este contexto. La operación se cerró con una tasa de cupón de 9.55%.

En su cuenta de X, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, expresó: "El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo. Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares. Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más desarrollo y más trabajo para las familias sanjuaninas".

Quiénes participaron

De la jornada participaron 67 fondos e inversores. Además, el gobierno provincial destacó el acompañamiento de inversores locales, que aportaron unos 360 millones de dólares.