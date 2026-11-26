La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) lanzará DeConfianza un servicio por WhatsApp para contratar técnicos matriculados y verificados por la casa de estudio. La iniciativa, que se presentará el próximo jueves 3 de diciembre, busca garantizar de manera ágil, sin registros previos ni descarga de aplicaciones, a profesionales en aire acondicionado capacitados UTN BA.

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“El proyecto surge a partir de una necesidad concreta: en la Ciudad de Buenos Aires no existe actualmente una plataforma similar que permita acceder a técnicos con formación y respaldo institucional. Sabemos que encontrar un profesional para el hogar puede ser difícil, especialmente cuando faltan referencias o datos sobre su capacitación y experiencia”, explicó el secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires, Juan Manuel Balestro. “Impulsamos una propuesta que traslada el aval de la formación universitaria a una experiencia cotidiana, accesible y sencilla”, agregó.

El servicio impulsado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y desarrollado tecnológicamente por UTN Labs, también contará con la posibilidad de solicitar específicamente una profesional mujer, incorporando una alternativa de elección que contempla distintas necesidades y preferencias.

Etapas del servicio

En esta primera etapa, el servicio estará enfocado en técnicos de aire acondicionado. La propuesta busca simplificar la contratación mediante información transparente sobre profesionales capacitados en la universidad, facilitando el contacto directo para coordinar cada trabajo. De esta manera transforma el conocimiento y la innovación de la universidad pública en soluciones concretas para el día a día.

Uno de los pilares de DeConfianza es su articulación con los cursos de oficios de UTN BA. La iniciativa funciona como un puente entre la formación académica y la inserción laboral: conecta directamente a quienes se capacitan en la institución con vecinos que requieren servicios de calidad. De este modo, no solo responde a una demanda cotidiana de la comunidad, sino que jerarquiza las competencias adquiridas en las aulas y abre nuevas oportunidades de trabajo para los egresados.

Con este lanzamiento, UTN BA reafirma el rol de la extensión universitaria como motor de vinculación social y desarrollo profesional. Tras este debut con especialistas en aire acondicionado, el proyecto prevé ampliar progresivamente su alcance hacia nuevos rubros y especialidades, logrando ampliar el abanico de oportunidades laborales.

UTN Labs es el Centro de Innovación y Emprendedurismo de la UNT BA. Fue creado en 2024 y funciona como un laboratorio público para impulsar startups de base tecnológica y conectar a emprendedores, estudiantes, mentores e inversores.