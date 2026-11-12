Frente a los discursos de odio de Milei, La Rioja vuelve a marchar por los derechos del colectivo LGBTIQ+

En un contexto donde el Gobierno nacional impulsa discursos de odio al colectivo LGBTIQ+, La Rioja se suma a la Marcha del Orgullo bajo el lema "El orgullo al poder, el odio al carajo". La movilización se realizará este sábado 14 de noviembre desde las 18:00 en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial.

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Además de la esperada movilización, a través de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, un organismo que busca diseñar estrategias de prevención y asistencia. el Gobierno de La Rioja acompaña y mantiene el impulso de políticas públicas para el colectivo LGBTQ+.

Así se entregó la primera tanda de viviendas a personas del colectivo LGBTQ+. Las unidades habitacionales están ubicadas en la capital provincial y representan un avance significativo en la lucha por la igualdad y el acceso a la vivienda.

Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela también mantuvo una reunión de trabajo con la Federación Argentina LGBT+ el pasado mes de septiembre. "Durante el encuentro conversamos especialmente sobre la Ley Antidiscriminatoria de La Rioja y la importancia de avanzar hacia una Ley Nacional que garantice una protección integral en todo el país", señalaron desde la organización.

Marcha del Orgullo en La Rioja

La convocatoria es impulsada por la Asamblea Diversa Popular, organizadora de la 17.ª edición de esta marcha que exige políticas públicas y derechos humanos. El evento, también contará con ferias de emprendedores y propuestas artísticas locales.

La movilización tiene como objetivo frenar los discursos de violencia hacia el colectivo LGBTIQ+ y alertar sobre las consecuencias que la violencia institucional genera en la sociedad.

En materia sanitaria, el colectivo exige la garantía de tratamientos médicos y asistencia alimentaria para personas con VIH, junto con el tratamiento de una ley provincial de respuesta integral. A su vez, se pide frenar la estigmatización hacia las niñeces y adolescencias trans, asegurando el acceso a hormonas e inhibidores en un entorno de respeto y desarrollo pleno.

(VER ESTO) En el ámbito laboral, el reclamo apunta a que la provincia adhiera formalmente a la Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Trans-Travesti "Diana Sacayán-Lohana Berkins".

Por último, se ratifica la defensa de la Ley de Identidad de Género, la eliminación de los códigos contravencionales y la vigencia de políticas públicas como condición necesaria para ejercer una libertad real.