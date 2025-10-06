Macron deambula solo por el Sena mientras se le escapa el control de su futuro

FOTO DE ARCHIVO-35 aniversario del Día de la Unificación de Alemania

6 oct (Reuters) -Horas después de que su último primer ministro se vio obligado a dimitir -incapaz de formar un gabinete que durara más de un día-, el presidente francés Emmanuel Macron fue visto paseando solo junto al Sena en una fría mañana de otoño.

Los guardaespaldas se mantenían a distancia mientras él salía por una verja de hierro forjado hacia el terraplén de piedra vestido con un abrigo negro.

La escena, captada desde lejos en vídeo y emitida por la televisión francesa, evocaba imágenes de Charles de Gaulle buscando consuelo en las llanuras barridas por el viento de Irlanda tras su dimisión a finales de los años sesenta: un líder replegándose sobre sí mismo a medida que su era política llegaba a su fin.

Macron es presidente hasta 2027, pero la dimisión de Sébastien Lecornu, su quinto primer ministro en dos años, ha aumentado las posibilidades de que el otrora chico de oro de la política francesa no llegue al final de su último mandato.

Macron parecía decidido a evitar ese destino el lunes, dando a Lecornu dos días para conversaciones de última hora con la oposición para tratar de trazar un camino para salir del atolladero.

Al pedir a Lecornu una última oportunidad, Macron mostró su disgusto por las únicas opciones que le quedan: nuevas elecciones parlamentarias que podrían dar el poder a la extrema derecha, o su propia dimisión, una medida que ha descartado en repetidas ocasiones.

A medida que sus opciones se han ido reduciendo, el impopular Macron se ha ido quedando cada vez más aislado a nivel nacional, viendo cómo sus antiguos aliados se distanciaban mientras intentaban reforzar sus propias posibilidades de sucederle en las elecciones de 2027.

Casi la mitad de los franceses culpa a Macron de la crisis actual, mientras que el 51% cree que su dimisión podría desbloquear la situación, según un sondeo de Elabe para BFMTV el lunes.

"Macron se encuentra ahora aislado, sin dirección ni apoyo. Debe sacar las consecuencias: o dimisión o disolución", publicó en X el legislador de extrema derecha de la Agrupación Nacional Philippe Ballard. FALLIDA DECISIÓN ELECTORAL DE 2024

Desde que el año pasado fracasó en su apuesta de convocar unas elecciones legislativas anticipadas, que desembocaron en un Parlamento dividido entre tres bloques ideológicamente opuestos, Macron ha intentado salir adelante con gabinetes minoritarios.

Decidido a preservar su legado económico de recortes fiscales y una revisión de las pensiones en un momento de creciente preocupación de los inversores por el abismal déficit de Francia, Macron ha nombrado primeros ministros de una alianza ad hoc de conservadores y centristas.

Durante más de un año, estos gobiernos lucharon por aprobar medidas de reducción del déficit. Dos primeros ministros cayeron por su incapacidad para arreglar las finanzas públicas, pero el llamado 'socle commun' -o plataforma común- perduró.

Eso cambió con la dramática rebelión de Bruno Retailleau, la figura más destacada de los conservadores, que el domingo criticó públicamente al gabinete de Lecornu horas después de su nombramiento. Macron espera que Lecornu pueda atraer de nuevo a los conservadores a la mesa, dándole un salvavidas. Si no, podría nombrar a un primer ministro de izquierdas, pero la insistencia de los socialistas en un impuesto al patrimonio y en revertir la reforma de las pensiones hace que sea difícil de vender a otros partidos.

PRESIÓN SOBRE MACRON NO CESARÁ

A pesar del llamamiento del lunes a Lecornu, es poco probable que la presión sobre Macron ceda.

Marine Le Pen, líder de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) pidió rápidamente la disolución del Parlamento y nuevas elecciones. Las encuestas muestran que su partido lidera las intenciones de voto.

"El RN se beneficia del colapso del centro y recoge votos de protesta, viendo la disolución como una oportunidad única para gobernar finalmente", dijo el analista político Stewart Chau.

Las peticiones de dimisión de Macron, antes confinadas a los márgenes, están entrando ahora en la corriente dominante.

"El interés nacional de Francia exige que Emmanuel Macron fije una fecha para su dimisión, con el fin de preservar las instituciones y desbloquear una situación que ha sido inevitable desde la absurda disolución", dijo en las redes sociales David Lisnard, alcalde de Cannes y figura conservadora en alza.

Macron ha dicho en repetidas ocasiones que tiene la intención de cumplir todo su mandato. Sin embargo, ante las escasas opciones que se le presentan, es posible que decida poner fin a su presidencia con un gesto dramático, al igual que De Gaulle, que dimitió en 1969.

Con información de Reuters