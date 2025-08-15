Entre luces y sombras, la naturaleza posa para el arte: comienza el Encuentro Regional de Fotógrafos

Formosa se prepara para recibir a fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el país en el Encuentro Regional de Fotógrafos de Naturaleza 2025, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”. La actividad es organizada por AFONA (Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Argentina) con el auspicio del Gobierno de la provincia de Formosa, y con el acompañamiento de empresas locales.

La cita contará con la presencia de reconocidos disertantes y profesionales del rubro, entre ellos Esteban Argerich, Darío Podestá, Adriana Sanz, Sebastián del Val, Dante Apaza y Nicolás Pérez. Hasta el momento, más de 90 personas ya confirmaron su participación.

Durante las tres jornadas habrá disertaciones, exposiciones, talleres y salidas fotográficas, con propuestas pensadas tanto para profesionales como para aficionados. “Es una oportunidad única para mostrarle al país por qué Formosa quiere decir Hermosa y por qué el Bañado La Estrella es una de las siete maravillas naturales de la Argentina”, expresó a medios locales Pablo Córdoba, fotógrafo y organizador local.

Un evento para disfrutar de la identidad formoseña en imágenes

Por su parte, también Ramón Maldonado, fotógrafo de naturaleza e integrante de la comisión organizadora, subrayó que “este tipo de evento es de suma importancia para dar a conocer las riquezas naturales de nuestra provincia, además de aprender de las enseñanzas de los destacados disertantes”.

Eventos culturales en septiembre

Del 5 al 7 de septiembre se celebrará la 80° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio, conocida como la Expo Rural Formosa 2025. Este evento, organizado por la Sociedad Rural de Formosa, busca ser una gran vitrina para productores, emprendedores y artesanos locales. La exposición ofrecerá una amplia variedad de actividades para toda la familia, incluyendo gastronomía, espectáculos musicales, y exhibiciones de animales. Entre las novedades, se sumarán más espacios y stands para mostrar lo mejor del sector productivo de la provincia, destacando la industria y el comercio del campo.

La Expo Rural Formosa 2025 contará con entrada libre y gratuita, y su agenda incluye eventos especiales como la exhibición de animales silvestres de la reserva Guaycolec, en coordinación con el Ministerio de la Producción y Ambiente. Además, se realizarán paseos a caballo para los niños, y una importante jura de razas de animales de pedigree con remates posteriores, ofreciendo más de 4,000 cabezas de ganado. El evento también dispondrá de una granja educativa, juegos, destrezas criollas y una variada oferta gastronómica con foodtrucks y espacios familiares. Las empresas e instituciones interesadas en participar tienen hasta el 20 de agosto para confirmar su presencia.