Formosa prepara el acto por el Día de la Militancia Peronista con una masiva convocatoria

El Gobierno de Formosa prepara el acto por el Día de la Militancia Peronista, que se realizará el próximo martes 17 de noviembre, a las 18, en el Estadio Cincuentenario. La convocatoria se enmarca en la conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, ocurrido el 17 de noviembre de 1972, luego de 17 años de exilio y proscripción política.

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Los preparativos fueron abordados durante una reunión organizativa encabezada por el jefe de Gabinete provincial, Antonio Ferreira. Durante el encuentro, el funcionario repasó distintos acontecimientos históricos y de actualidad que, según señaló, le otorgan un significado especial a la jornada.

Entre ellos mencionó la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, a la que definió como un acontecimiento de profundo valor espiritual. "La visita del Papa León fue un baño de espiritualidad. Nos dio a todos un abrazo. Entre todos los argentinos lo sentimos así", expresó.

Memoria histórica y unidad del movimiento

Ferreira también recordó que este miércoles 11 de noviembre se cumplen 75 años del primer voto femenino en la Argentina. En ese sentido, atribuyó ese avance a la decisión política de Juan Domingo Perón y al impulso de Eva Perón.

Al referirse específicamente al Día de la Militancia, destacó la importancia de preservar la memoria del regreso de Perón y de las circunstancias políticas que marcaron aquel período. También planteó la necesidad de evitar que se repitan los errores del pasado, especialmente las divisiones internas dentro del movimiento nacional y popular.

"Esto tiene que quedar en la memoria de todos", enfatizó el jefe de Gabinete.

El trabajo territorial y el rol de los militantes

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, destacó la importancia de la convocatoria y el papel de los militantes en la construcción política y social de Formosa. El funcionario vinculó el contexto de la celebración con la visita del Pontífice y sostuvo que su mensaje renovó el impulso de quienes desarrollan tareas desde distintos ámbitos.

"En este contexto hay nuevos vientos con la visita del Papa León, que nos reaniman en esta militancia que realizamos todos los días, cada uno desde su función o su lugar en la sociedad", manifestó.

Caffa anticipó que el encuentro del martes será una oportunidad para reafirmar las convicciones y reconocer el trabajo territorial de las agrupaciones justicialistas: "Va a ser un día de fiesta, como solemos hacer los peronistas, un movimiento de encuentro y unión entre todas las agrupaciones, como nos pide nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán".

Por último, el titular de Vialidad Provincial destacó el modelo de gestión formoseño y definió a la provincia como "un faro del Peronismo en la Argentina". También sostuvo que las políticas públicas impulsadas por el gobernador Insfrán tienen como prioridad a las personas y están orientadas al servicio del pueblo.