En un acto de inauguración por obra pública, Insfrán cruzó a Milei y cuestionó su modelo de país: "Se la pasa afuera"

Durante un acto en Estanislao del Campo por la inauguración de dos nuevos polideportivos e iluminación LED, el gobernador Gildo Insfrán apuntó contra el presidente Javier Milei quien viajó nuevamente a España y analizó la derrota electoral del socio libertario, el presidencial Donald Trump. "El Presidente a cada rato se va al exterior, se la pasa afuera. Nunca visitó una provincia y, en tres años, no inauguró ni un metro de pavimento", criticó el mandatario frente a los viajes que realiza el mandatario argentino.

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"Tenemos un 8% de la comunidad aborigen. Somos esto, esta es nuestra identidad. Si les cae mal a ellos, que viven mirando hacia afuera, a Europa y a Estados Unidos, es un problema suyo", reflexionó Insfrán.

Además, a una semana de la victoria del presidente reelecto Lula da Silva, el gobernador de Formosa celebró los resultados del presidente reelecto Lula da Silva. "Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra tarea. Hay un solo camino. No nos miremos el ombligo. Miremos los intereses superiores, que son los del pueblo y, fundamentalmente, los de los más humildes", remarcó Insfrán.

"Brasil nos dio un ejemplo: ganó Lula. Los yanquis le dieron al señor Presidente lo que merecía. Y allá, en Israel, Netanyahu sigue en su cargo. Ellos tienen un primer ministro y eso depende de la cantidad de diputados que tengan, que son quienes después forman el gobierno y designan al premier", detalló en el acto frente a los resultados electorales de Estados Unidos y Brasil, además de la pérdida de los ocho escaños de Benjamín Netanyahu pese a ganar los comicios.

El deporte y las obras públicas como ejes de la gestión provincial

Al referirse a las inauguraciones, el gobernador destacó el papel de los polideportivos en las políticas destinadas a las juventudes y recordó que la Constitución provincial reconoce el deporte como un derecho: "Para mí es muy importante compartir con ustedes este acontecimiento, que tiene un significado especial para los jóvenes y para el deporte. Eso que está escrito ahí atrás también está en nuestra Constitución: el deporte es un derecho en Formosa. Eso no lo van a entender los porteños".

"Nosotros también somos agradecidos. Decir gracias no nos cuesta cuando se hacen las cosas. A algunos les molesta, porque dicen que es endiosar. Pero agradecer es ser buena persona. Así que seguirán criticándonos y nosotros seguiremos haciendo las cosas que sabemos y tenemos que hacer, aunque a ellos les pese", enfatizó.

Además, hizo referencia a obras destinadas a mejorar el acceso al agua potable: "Una señora se acercó y me dijo que en su casa no tenía agua. Le respondí 'señora, quédese tranquila. Estamos haciendo la obra para que usted tenga agua con presión y como corresponde'. Hay varias obras que se están realizando aquí y no voy a enumerarlas, pero sí les digo que voy a volver para inaugurarlas con ustedes".

Educación pública y conectividad en todo el territorio

En materia educativa, el mandatario destacó la presencia de instituciones escolares en distintos puntos de la provincia y la provisión de conectividad en los establecimientos públicos y gratuitos. "Hoy tenemos instituciones educativas en todo el territorio provincial. Contamos con escuelas públicas y gratuitas con conectividad. Solamente hay tres establecimientos que son privados propiamente dichos", destacó.

Al finalizar, Insfrán agradeció el recibimiento de la comunidad y expresó su expectativa de continuar con las políticas provinciales en el actual contexto económico y político, y concluyó: "Hoy regreso, gracias a Dios, a Formosa con todo el empuje que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo".