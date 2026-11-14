Formosa ofrecerá una capacitación gratuita en inteligencia artificial para comerciantes y emprendedores

El Gobierno de Formosa acompañará la realización de una capacitación gratuita sobre inteligencia artificial destinada a comerciantes, emprendedores y al público interesado en incorporar herramientas tecnológicas a sus actividades.

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La iniciativa, denominada "Coca-Cola impulsa tu negocio", es organizada por su correspondiente fundación y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

El encuentro presencial se realizará este jueves 12 de noviembre, a las 19, en el Galpón G del Paseo Costanero. La propuesta apunta a brindar conocimientos prácticos para aplicar soluciones de inteligencia artificial en la gestión cotidiana de comercios y proyectos productivos.

Qué herramientas se enseñarán durante el taller

La capacitación no requiere conocimientos técnicos previos y abordará distintos usos de la inteligencia artificial en el ámbito comercial. Entre los contenidos previstos se encuentran los conceptos básicos de esta tecnología, la creación de un primer agente de IA y la elaboración de instrucciones eficientes para obtener mejores resultados.

También se trabajará con ejemplos prácticos orientados a la automatización de tareas, la organización de actividades y la optimización de procesos y ventas. La actividad será gratuita, aunque los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden reservar su lugar completando el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial www.cocacolaimpulsatunegocio.com.ar/registro-evento.

La inversión en las capacitaciones

A finales de octubre, con el objetivo de fortalecer la formación tecnológica y promover la innovación juvenil, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Formosa y el Colegio de Ingenieros realizaron una jornada de mentoría para seis equipos de Clubes Digitales que participan en la segunda edición de la competencia Samsung Solve for Tomorrow.

El encuentro se llevó a cabo el sábado 24 de octubre en la sede de la Fundación del Banco Formosa, en la ciudad capital, donde los estudiantes presentaron sus iniciativas y recibieron orientación técnica de especialistas para perfeccionar sus prototipos con impacto comunitario, además de contar con el apoyo del Gobierno provincial.

Durante la actividad, que se enmarca en un convenio de colaboración entre la cartera provincial y la entidad presidida por Darío Vergara, el secretario Camilo Orrabalis destacó la articulación entre el Estado, instituciones profesionales y el sector privado para transformar las ideas de los jóvenes en proyectos concretos. Asimismo, el funcionario recordó que la provincia obtuvo el segundo puesto en la edición anterior del certamen y subrayó el compromiso del Modelo Formoseño para brindar herramientas que potencien la creatividad y el desarrollo tecnológico local.