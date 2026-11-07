El carbón premium del Oeste formoseño llega a mercados de Estados Unidos, Canadá, Israel y Chile

Con más de 40 años de trayectoria en la actividad carbonera, 17 productores privados del Oeste formoseño lograron posicionar su carbón vegetal premium en mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, Israel y Chile. A través de un esquema de trabajo asociativo, el sector alcanza una producción de unas 120 toneladas mensuales, cuenta con 113 hornos y genera trabajo para aproximadamente 250 familias de la región.

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La actividad se desarrolla en distintas localidades del interior provincial, en una zona que se extiende desde Las Lomitas hasta Ingeniero Juárez, con mayor dinamismo en Laguna Yema, Los Chiriguanos y Pozo del Mortero. Allí, productores con experiencia transmitida entre generaciones elaboran un producto que logró diferenciarse por su calidad y sus características, y que hoy encuentra oportunidades comerciales fuera del país.

Esta producción privada está orientada al mercado internacional de carbón vegetal premium y se distingue del carbón destinado a procesos industriales, como el que requerirá la futura Planta Biosiderúrgica de Formosa. El producto exportado se caracteriza por su alto poder calórico y por cumplir con especificaciones valoradas por los compradores extranjeros.

Uno de los factores que permitió avanzar en la comercialización externa fue la organización conjunta de los productores. El trabajo asociativo facilita reunir los volúmenes necesarios para responder a los pedidos internacionales, coordinar las cargas y cumplir con los estándares de calidad y los requisitos logísticos exigidos por importadores y compañías navieras.

De Formosa a los mercados internacionales

Entre los destinos comerciales se encuentra Miami, en Estados Unidos, donde ya se concretaron envíos. También hay producción en preparación para Toronto, Canadá, mientras que las operaciones hacia Medio Oriente tienen como destino los puertos de Haifa y Ashdod, en Israel. Chile completa el conjunto de mercados mencionados por el sector.

La inserción internacional requirió adaptar los procesos productivos y comerciales a distintas exigencias. Los productores debieron superar auditorías y cumplir normativas relacionadas con la seguridad marítima, además de completar las autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes de ARCA/Aduana y las habilitaciones de los organismos gubernamentales.

En términos comerciales, el precio internacional de referencia se ubica en aproximadamente 480 dólares por tonelada FOB. La capacidad de carga informada es de 23 toneladas por contenedor, una escala que permite dimensionar los requerimientos de organización y logística necesarios para sostener las operaciones de exportación.

Raúl Cabeza, productor habilitado para exportar y uno de los articuladores del esquema asociativo, destacó el acompañamiento de las instituciones provinciales durante la gestión de los permisos. Según explicó, pudo inscribirse en el Registro Provincial de Obrajeros sin inconvenientes y mantener una comunicación ágil con el Destacamento Fiscalizador de Laguna Yema.

“Las instituciones provinciales no son burocráticas y trabajan con agilidad. Esto permitió tener los trámites al día”, señaló.

Cabeza también reconoció que las exigencias vinculadas con la seguridad marítima demandaron auditorías, tiempo e inversiones importantes. Sin embargo, sostuvo que el sector consiguió completar los procedimientos necesarios para concretar las exportaciones. “Se puede. La unidad que hay entre los productores es fundamental. Tenemos lo más valioso: la gente”, expresó.

Una actividad que sostiene el trabajo local

El entramado carbonero reúne actualmente a 17 productores privados, con una capacidad instalada de 113 hornos y una producción mensual estimada en 120 toneladas. La actividad involucra directamente a unas 250 familias del Oeste formoseño y representa una fuente de trabajo para distintas localidades del interior.

La articulación permite integrar la producción de establecimientos de menor escala y alcanzar los volúmenes que demanda el comercio exterior. En ese sentido, la coordinación entre los productores resulta central para organizar la producción, responder a los compradores y sostener la presencia en los mercados internacionales.

La calidad del carbón y la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas constituyen otros de los atributos que distinguen a esta producción. El conocimiento de los productores y artesanos locales, sumado a la adecuación a las exigencias comerciales, permitió desarrollar un producto con características específicas para competir en destinos de alta exigencia.