Formosa mantiene la inversión en agua potable y proyecta duplicar la capacidad de producción para 2035

El Gobierno de Formosa continúa con fondos propios las obras de infraestructura para ampliar la producción y distribución de agua potable en la capital provincial, luego de que se interrumpiera el financiamiento nacional. A través de Aguas de Formosa, la Provincia sostiene la repotenciación de la Toma Norte y la ampliación de un sistema de acueductos para reforzar el abastecimiento en distintos barrios.

{{{htmlAmp}}}

La intervención busca responder al crecimiento urbano y anticiparse a la demanda futura. Actualmente, la Planta Norte abastece aproximadamente al 70% del área de cobertura de la ciudad, mientras que el 30% restante depende de la planta ubicada en la zona céntrica. La planificación técnica prevé que la capacidad de producción necesaria para 2035 sea prácticamente el doble de la actual.

El proyecto de fortalecimiento de la captación de agua cruda contempla la instalación y modernización de cuatro equipos de bombeo, además de sus sistemas eléctricos, de comando y automatización.

La Toma Norte busca duplicar su capacidad

Los equipos actuales comenzaron a funcionar en 2008 y permiten sostener una producción cercana a los 2,8 millones de metros cúbicos mensuales. Según las proyecciones técnicas, hacia 2035 será necesario alcanzar los 5,4 millones de metros cúbicos por mes.

"La inversión permite anticiparse al crecimiento de la demanda y fortalecer un servicio esencial para la ciudad", destacó Daniel Gusberti, gerente general de Aguas de Formosa S.A. La obra se organizó en dos etapas. La primera finalizó con la instalación y puesta en funcionamiento de dos bombas de 2.500 metros cúbicos por hora cada una, que comenzaron a operar el 23 de abril de 2026 mediante un sistema automatizado.

En la segunda etapa ya se montaron la tercera bomba y su tablero de comando. Resta instalar el cuarto equipo y se prevé incorporar una bomba de reserva para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales inconvenientes. "Cada nuevo equipo aporta mayor capacidad y, al mismo tiempo, más seguridad operativa al sistema", señaló Gusberti.

Un acueducto para reforzar el abastecimiento

La inversión provincial también comprende la ampliación del sistema de distribución de agua potable en la zona sudoeste de Formosa. El proyecto contempla un nuevo acueducto maestro para fortalecer el suministro en sectores del noroeste y sur de la ciudad, donde el crecimiento urbano incrementa las necesidades de infraestructura.

Los trabajos incluyen 5.500 metros de cañería de 700 milímetros de diámetro y otros 4.200 metros de 500 milímetros, además de un sistema de interconexión para transportar mayores volúmenes de agua hacia distintos barrios. Al igual que la repotenciación de la Toma Norte, esta obra había comenzado con financiamiento nacional.

Tras la interrupción de esos fondos, el Gobierno provincial asumió su continuidad para sostener los trabajos. De esta manera, Formosa mantiene dos proyectos destinados a fortalecer distintas etapas del servicio, desde la captación y el bombeo hasta la distribución domiciliaria. La planificación apunta a responder a las necesidades actuales y preparar el sistema para el crecimiento de la demanda en los próximos años.